Hansi Flick no baja los brazos para los últimos dos partidos de LaLiga: "Queremos ganarlos"

El técnico del Barcelona lamentó la derrota en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, pero defendió la motivación del campeón, la gestión de minutos y el papel de los jóvenes de La Masia

El FC Barcelona perdió por 1-0 ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza y dejó escapar de forma definitiva la posibilidad de alcanzar los 100 puntos en LaLiga. El gol de Ibrahim Diabate en la última acción de la primera parte decidió un partido en el que los azulgranas empujaron en el tramo final, pero no encontraron el empate.

Tras el encuentro, Hansi Flick reconoció su decepción por el resultado, aunque quiso quedarse con varias lecturas positivas: la actitud del equipo después de proclamarse campeón, el reparto de minutos y la aparición de jóvenes como Álvaro Cortés, Xavi Espart, Tommy Marqués y Marc Bernal.

Hansi Flick ve un Barcelona motivado pese a perder contra el Alavés

Flick rechazó cualquier lectura de relajación tras el título de Liga conquistado ante el Real Madrid. El técnico alemán aseguró que vio a un equipo competitivo y con buena actitud, aunque admitió que al Barça le faltó claridad ofensiva en Mendizorroza: "Vi a un equipo muy motivado. Vi muchas cosas realmente muy, muy buenas".

El entrenador explicó que el partido tenía una dificultad evidente por el contexto del rival. El Alavés se jugaba la permanencia, necesitaba ganar y convirtió Mendizorroza en un escenario de máxima exigencia emocional.

El Barcelona pierde el objetivo de los 100 puntos en LaLiga

La derrota deja al Barça sin posibilidad de alcanzar la barrera de los 100 puntos. Era uno de los objetivos marcados por Flick después de ganar el campeonato, pero el tropiezo en Vitoria lo hace matemáticamente imposible: “Queríamos ganar, queríamos alcanzar los 100 puntos. Ya no es posible”.

El técnico reconoció que el resultado le decepciona, como cualquier derrota, pero insistió en que el equipo debe aceptarlo y seguir adelante. Todavía quedan dos jornadas y Flick quiere que el Barça las afronte con la misma seriedad: “Nos quedan dos partidos más. Y, por supuesto, queremos ganarlos”.

Flick señala el gol de Diabate antes del descanso

El momento clave llegó en la última jugada de la primera mitad. Un saque de esquina, un rechace dentro del área y la aparición de Ibrahim Diabate permitieron al Alavés ponerse por delante justo antes del descanso.

Flick no cargó contra sus jugadores, pero sí apuntó a la concentración en ese instante. Para el entrenador, encajar en el último minuto de la primera parte condicionó el resto del encuentro y obligó al Barcelona a correr detrás del resultado: “Encajamos el gol en el último minuto de la primera parte. Tenemos que estar más concentrados en ese momento”.

Álvaro Cortés y La Masia, la lectura positiva de Flick

Uno de los nombres propios de la noche fue Álvaro Cortés. Flick destacó su partido y explicó que antes del encuentro le pidió confianza para jugar como entrena: “Le dije: ‘Ten confianza, juega como entrenas’”.

El técnico alemán aseguró que el joven futbolista ha mejorado mucho en las últimas semanas entrenando con el primer equipo. Para Flick, esa evolución representa exactamente el camino que quiere ver en los canteranos: trabajo, personalidad y capacidad para demostrar que merecen estar en dinámica del Barça: “Ha mejorado mucho en estas seis u ocho semanas que ha entrenado con nosotros”.

También valoró los minutos de Xavi Espart, Tommy Marqués y el regreso de Marc Bernal, además de la importancia de que Marc Casadó tuviera continuidad. En una derrota incómoda, la gestión de jóvenes fue la gran nota positiva para el entrenador.

Flick reivindica la conexión especial de los jóvenes con el Barça

Flick aprovechó su análisis para hablar de lo que significa La Masia dentro del club. El técnico aseguró que percibe una conexión especial en los futbolistas formados en casa, especialmente cuando han jugado muchos años juntos y sienten el Barça como algo propio: “Los jugadores de La Masia, cuando juegan muchos años juntos, es totalmente diferente”.

El alemán insistió en que esa identidad es una de las grandes fortalezas del club. No se trata solo de dar minutos a jóvenes por necesidad, sino de construir una continuidad emocional y futbolística entre cantera y primer equipo.

Joan García seguirá siendo el número uno del Barcelona

Flick también explicó la decisión de la suplencia de Joan García en Mendizorroza. El técnico señaló que la acumulación de partidos aconsejaba rotar la portería y que el encuentro ante el Alavés era una buena oportunidad para hacerlo: “Creo que hoy era una buena oportunidad para darle descanso a Joan García”.

Eso sí, no dejó ninguna duda sobre la jerarquía. Joan García seguirá siendo el portero titular en los dos partidos que quedan de campeonato: “Joan está claro, es el número uno. Y también jugará en los próximos partidos”.

La derrota en Mendizorroza deja una lectura doble. El Alavés dio un paso enorme hacia la salvación y el Barcelona perdió un reto estadístico que le hacía ilusión. Aun así, Flick se marcha con una idea clara: el resultado duele, pero el futuro de La Masia sigue dando motivos para mirar hacia delante.