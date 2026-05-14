Quique Sánchez Flores aferra al Alavés a Primera división: "Dependemos de nosotros mismos"

El técnico babazorro celebra el triunfo ante el Barcelona en el Estadio de Mendizorroza, destaca la portería a cero y pide mantener la concentración porque “quedan seis puntos como si fueran los últimos”

El Deportivo Alavés logró una victoria de enorme valor ante el FC Barcelona en el Estadio de Mendizorroza. El 1-0, firmado por Ibrahim Diabaté en la última jugada de la primera parte, permite al conjunto babazorro salir del descenso y colocarse con 40 puntos en la jornada 36 de LaLiga.

Tras el partido, Quique Sánchez Flores subrayó la importancia emocional, clasificatoria y competitiva del triunfo. El técnico destacó que los babazorros vuelven a depender de sí mismo, que por fin dejó la portería a cero y que el equipo ha dado un salto de oficio en el momento más delicado de la temporada.

Quique Sánchez Flores celebra un triunfo histórico ante el Barcelona

Quique no escondió la satisfacción por una noche que puede marcar la permanencia del Alavés. El entrenador recordó que hacía tiempo que el club no ganaba al Barcelona y valoró que el equipo lograra juntar varias buenas noticias en un mismo partido: “Hemos hecho varias cosas en un mismo partido: ganar un partido muy importante, dar un salto en la clasificación, depender de nosotros mismos y no haber encajado”.

El técnico insistió en que derrotar al campeón no solo suma tres puntos, sino que refuerza la moral del grupo. El Barça obligó al Alavés a defender durante muchos minutos, especialmente en la última media hora, pero el equipo supo cerrar espacios con inteligencia y resistir sin conceder ocasiones claras.

La portería a cero, la gran noticia del Alavés

Uno de los aspectos que más valoró Quique fue el cero en contra. El Alavés llevaba mucho tiempo buscando un triunfo de estas características, porque la falta de porterías a cero estaba condicionando la confianza del equipo: “Es muy difícil salir a jugar cuando no dejas nunca la portería a cero, porque al final piensas, nada más salir, que vas a encajar”.

Para el entrenador, ganar sin recibir gol es la mejor noticia posible en plena pelea por la permanencia. No se trata solo de un dato defensivo, sino de un estímulo psicológico para un grupo que necesitaba comprobar que podía sostener un resultado ante un rival de máxima exigencia.

El Alavés toma conciencia tras el golpe del Athletic

El técnico explicó que la evolución reciente del equipo nació después de la derrota ante el Athletic Club. Aquel partido dejó dudas por una desconexión entre los minutos 82 y 85, con el marcador 2-2, que terminó sacando al Alavés del encuentro: “Nos miramos a la cara. Analizamos el partido de pe a pa”.

Quique considera que el vestuario tomó conciencia de lo que no podía volver a pasar. Ya ante el Elche vio una mejora en la lectura del partido, y contra el Barcelona volvió a encontrar un equipo más maduro, más concentrado y más preparado para interpretar los momentos.

Quique explica el plan: del 5-3-2 al 5-4-1

El entrenador también detalló los ajustes tácticos. El Alavés empezó con un 5-3-2, pero cambió pronto a un 5-4-1 para proteger mejor los espacios y evitar que el Barcelona encontrara demasiados pases interiores: “Los pases por dentro nos hacían daño en el primer tiempo; cerramos un poquito la prioridad de cerrar por dentro”.

La idea era no hundirse demasiado, aunque el empuje azulgrana obligó al equipo a defender más cerca de su área en la segunda parte. Quique reconoció que le habría gustado tener algo más de posesión, pero entendió que ante el Barcelona lo prioritario era defender bien los espacios y minimizar amenazas.

Ibrahim Diabaté justifica la apuesta de Quique

El gol de Ibrahim Diabaté fue otro de los grandes temas de la noche. Quique explicó que algunas decisiones nacen de lo que el cuerpo técnico ve diariamente en los entrenamientos y de la intuición sobre qué jugador puede aportar en un momento concreto: “Teníamos la sensación de que Ibrahim Diabaté en algún momento nos iba a dar algún gol importante y hoy nos dio un gol importante”.

También defendió la elección de Koski y recordó que cada apuesta implica dejar fuera a futbolistas importantes. En este caso, Jonny no participó, también condicionado por algunas molestias, dentro de una gestión en la que el entrenador sabe que ya no puede cometer muchos errores.

El Alavés depende de sí mismo, pero Quique no permite relajación

El triunfo ante el Barcelona permite al Alavés mirar más hacia arriba que hacia abajo, pero Quique no quiere que el vestuario confunda alivio con relajación. El equipo ha hecho una parte muy importante del trabajo, aunque todavía no está salvado: “La tarea está hecha, está en nuestra mano, dependemos de nosotros mismos”.

El técnico fue claro: desde mañana repetirá una y mil veces que quedan seis puntos por jugarse “como si fueran los últimos”. La victoria da confianza, pero no cierra la pelea. Mendizorroza vivió una noche grande y el Alavés salió reforzado en todos los sentidos. Ganó al campeón, dejó la portería a cero y recuperó el control de su destino. Ahora falta rematarlo con la permanencia.