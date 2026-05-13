Alavés 1-0 Barcelona: Diabate saca al Glorioso del descenso y deja al Barça sin los 100 puntos

El Estadio de Mendizorroza vio cerrar el miércoles en la jornada 36 de LaLiga EA SPORTS, donde Ibrahim Diabate anotó el único gol del encuentro, donde los de Quique Sánchez Flores salieron del descenso, y los de Hansi Flick se quedaron sin objetivos en Liga

El miércoles en la jornada 36 de LaLiga EA SPORTS cerró con un duelo entre Deportivo Alavés y FC Barcelona en el Estadio de Mendizorroza, donde los babazorros se jugaban la permanencia, mientras que los azulgranas querían sumar tres puntos esenciales en su camino a los 100.

Ibrahim Diabate se convertiría en el héroe de la noche, anotando el único gol del encuentro para sacar al Glorioso del descenso, dejando al Barça sin la meta de puntos y rompiendo una racha de 56 partidos seguidos marcando.

El Alavés abre la lata ante un peleón Barcelona

El Deportivo Alavés, consciente de la importancia de los tres puntos, salió a por todas en Mendizorroza. Rebbach, incansable por banda izquierda, junto a un participativo Diabaté, fueron las figuras ofensivas más destacadas de los babazorros en los primeros compases.

Por su parte, el FC Barcelona no viajó hasta Vitoria para pasearse, los menos habituales en los onces, Roony y Casadó, buscaron la portería de Sivera con insistencia, creando ataques de mucho peligro junto a Dani Olmo y un Marcus Rashford que tuvo dos claras ocasiones.

Diabaté apura hasta el último minuto

Tras varias jugadas de notable peligro, que hacían prever un partido intenso y dinámico, el juego se ralentizó al llegar la media hora, donde el Barça parecía más cómodo gracias a su calidad, mientras que El Glorioso buscaba la portería rival con más ganas que talento.

Cumplido el tiempo reglamentario, el árbitro añadió 1 minuto más donde llegaría la alegría local. Saque de esquina que Rashford despeja a la frontal, Antonio Blanco aprovecha para devolver el esférico de cabeza al corazón del área, y Diabaté perforaba la red de Szczesny con una volea a bocajarro.

Sin tiempo para reanudar el partido, José María Sánchez señalaba el camino a vestuarios con una afición babazorra que veía como su equipo había salido del descenso. Mendizorroza apretaba más que nunca para que sus jugadores aprovecharan el gol psicológico.

El Alavés resiste para salir del descenso

El Barça salió en la segunda mitad bastante caliente, con un pequeño rifirrafe entre el banquillo y Ángel Pérez, al que luego se sumó Tenaglia. Rashford seguía buscando la portería de Sivera, siendo el jugador azulgrana de mayor peligro.

Por parte del Alavés, Diabate tendría una clara oportunidad de ampliar la ventaja tras un centro desde la banda izquierda, al que el delantero llegaba solo, pero, tras medir mal los tiempos, mandaba un remate flojo sobre un Szczesny que rechazó el balón sin grandes problemas.

El Barça se vuelca en ataque

Pasada la hora de partida empezarían a moverse los banquillos, con un Hansi Flick que metió tres piezas nuevas, y Quique Sánchez Flores respondió con dos jugadores de refresco. Los locales empezaron a centrarse en defender mientras los azulgranas pasaban a un planteamiento más ofensivo.

Llegados al último cuarto de hora reglamentario, el Barça era dueño y señor del esférico, inquietando a la defensa babazorra con largas posesiones cerca de su frontal. La entrada de Ferran le dio un plus en ataque a los culés, haciendo exprimirse al máximo a Tengalia y Koski.

Sufrimiento en Mendizorroza

El Alavés, viendo que la hora del final se acercaba, comenzó a añadir jugadores en defensa, estableciendo un 5-4-1 sobre un bloque bajo. El Barça retenía la posesión, pero llegaba al descuento sin un tiro a puerta.

El árbitro añadía 3 minutos para queja de los azulgranas, mientras la afición local se preparaba para celebrar la salida del descenso. Sin nada reseñable, José María Sánchez señalaba el final del partido para el jolgorio local. Los babazorros conseguían una importantísima victoria en la lucha por la permanencia.

Ficha técnica

1 - Alavés: Sivera; Ángel, Koski, Tenaglia, Parada (Protesoni, min.80), Rebbach; Blanco, Denis (Ibáñez, min.64), Guridi; Toni Martínez y Diabate (Mañas, min.64).

0 - FC Barcelona: Szczesny, Koundé, Cubarsí (Espart, min.62), Cortes, Balde (Balde, min.79); Bernal (Marqués, min.87), Casadó (Pedri, min.62), Rashford, Olmo, Bardghji (Torres, min.61); y Lewandowski.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité murciano). Mostró tarjeta amarilla al local Rebbach (min.81) y a los visitantes Rashford (min.46) y Cancelo (min.89).

Gol: 1-0. min. 45+1: Diabate.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el estadio de Mendizorroza ante 19.138 espectadores, tras agotarse las entradas. El conjunto vitoriano reconoció el título del Barcelona con un pasillo de honor. Además, los vascos disputaron el encuentro con la camiseta que conmemora el 25 aniversario de la final de la UEFA que disputaron ante el Liverpool.