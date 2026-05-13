Nuevo varapalo al Elche por la permanencia: Eder Sarabia se pierde lo que resta de LaLiga

El Comité de Disciplina de la RFEF ha impuesto una sanción de 4 partidos al entrenador del Elche tras los incidentes que recoge el acta del colegiado Isidro Díaz de Mera

El Comité de Disciplina de la RFEF no tarda en sacar a la luz la dura sanción que han impuesto a Eder Sarabia, entrenador del Elche, tras los incidentes ocurridos en la jornada 36 de LaLiga. El técnico del conjunto ilicitano, después de perder con el Real Betis, se dirigió de malas formas al colegiado del encuentro. Su castigo supone un nuevo varapalo para el Elche en su camino por lograr la permanencia ya que Eder Sarabia se perderá lo que resta de temporada por sanción.

El Comité de Disciplina de la RFEF ha impuesto una sanción de 4 partidos al entrenador del Elche tras el acta del colegiado Isidro Díaz de Mera, que hizo constar los graves insultos que les dirigió Eder Sarabia nada más concluir el encuentro. Esta sanción supone el fin de la temporada en los banquillo para el técnico del Elche, que tendrá que apoyarse en sus segundo entrenador para certificar una permanencia que, cada día que pasa, se pone más cuesta arriba para el conjunto ilicitano.

De esta forma, Eder Sarabia se perderá los dos últimos partidos de LaLiga ante el Getafe y el Girona. Este último duelo será crucial para el cuadro verdiblanco ya que ambos equipos apuntan a llegar en una misma situación al final del campeonato.

El motivo de la sanción a Sarabia

Toda la sanción y los 4 partidos como castigo a Eder Sarabia llegan después de que el colegiado recogiese en el acta una serie de insultos con los que el entrenador del Elche se dirigió al árbitro. "Tras finalizar el partido y una vez en el túnel de vestuarios, el entrenador visitante D. Eder Sarabia Armestro se dirigió hacia nosotros a viva voz en los siguientes términos: 'sois unos sinvergüenzas, hijos de puta'. Estos hechos también fueron presenciados por el delegado informador", recoge textualmente el acta. LaLiga ya anunció que tendría mao dura ante este tipo de comportamientos y ahora le toca a Eder Sarabia pagar las consecuencias de su salida de tono.

La queja de Sarabia tras el Betis - Elche

El técnico se quejó de que el tanto anulado a Diangana antes del descanso por una mano previa de André Silva, que hubiera supuesto el 1-2, "es claramente gol" y eso "ha condicionado absolutamente" el encuentro. "En el gol anulado hay una posición natural de André Silva, una mano involuntaria. Si él mete gol es mano, pero en el momento en el que da el pase, ya se elimina la inmediatez y es gol. Para mí, es un error muy grave que no se puede cometer con lo que nos estamos jugando", aseveró tras el encuentro Sarabia, en referencia a la lucha por la permanencia.