Saltan las alarmas con Franculino Djú, pero el Midtjylland se lo deja claro al Betis: "Será una gran venta"

El joven delantero bisauguineano, uno de los que más gustan a Manu Fajardo, ha vuelto a recaer de sus problemas de rodilla, pero el club danés ha confirmado que su plan sigue adelante. Como informó ESTADIO Deportivo, quiere convertirlo en el traspaso más caro en la historia de dicho país, por encima de los 25 millones de euros

Reforzar la delantera es una de las grandes prioridades del Real Betis de cara a la próxima campaña. Para ello, su director deportivo, Manu Fajardo, tiene anotados varios nombres en su agenda, destacando entre ellos el de Franculino Djú, que como desveló ESTADIO Deportivo ya fue tentado el pasado verano. Lejos de quedarse ahí el interés verdiblanco, desde La Cartuja han seguido de cerca sus evoluciones durante todo el curso y esta redacción pudo confirmar también el pasado mes de abril que se habían retomado los contactos de cara a su posible fichaje en el mercado estival.

Un antes y un después para Franculino Djú por su lesión de rodilla

La temporada del joven ariete bisauguineano, no obstante, ha tenido un antes y un después de la lesión de rodilla que sufrió a finales del mes de noviembre y le obligó a pasar por el quirófano. Hasta ese momento, sus números con el Midtjylland eran sencillamente espectaculares: 21 goles en 30 partidos. Un rendimiento que han seguido muy de cerca desde La Cartuja y, obviamente, ha llamado también la atención de muchos otros clubes europeos.

Una recaída le ha hecho ser baja en los dos últimos partidos del Midtjylland

Pero tras perderse hasta 14 encuentros por dicho percance y reaparecer a finales de marzo en un amistoso ante el Silkeborg, el delantero deseado por el Real Betis, de solo 21 años, no ha vuelto a mostrar el mismo nivel. En realidad, desde su regreso nunca ha llegado a estar al cien por cien físicamente y ahora, además, ha sufrido una recaída de esos problemas de rodilla que le han hecho ser nuevamente baja en los dos últimos encuentros. Por ello, habrá que estar atentos a su situación para conocer el alcance real de esas molestias y la posible repercusión que puedan tener en su transferencia en un verano que ya se avecina.

El entrenador del conjunto de la ciudad de Herning, Mike Tullberg, ha ido dosificando a su estrella durante el mes de abril. Lo ha utilizado en cuatro partidos, siempre saliendo desde el banquillo y nunca superando los 36 minutos de juego, viendo únicamente portería desde el punto de penalti frente al Brondby. Ya el pasado día 23 lo dejó sin jugar ante el Sönderjyske, pero solo tres días después volvió a a recurrir a él en un duelo decisivo por el título ante el Aarhus, siendo ahí cuando sufrió la citada recaída.

El entrenador del Midtjylland se excusa: "Le pregunté varias veces si le pasaba algo, pero lo negó"

Tras dicho duelo, el técnico danés desveló que fue el propio Franculino Djú el que le comunicó que estaba en condiciones para saltar al césped, aunque realmente estaba forzando por sus ganas de ayudar al equipo, lo que acabó jugando en su contra. "Esta recaída se suma a su larga baja, por supuesto que estamos cansados, pero eso explica su rendimiento en el partido. Le pregunté varias veces si le pasaba algo, pero lo negó. Es solo un niño que tiene muchas ganas de jugar al fútbol y quería jugar ese partido. No puedo culparlo por eso. Dijo que estaba bien", señaló, admitiendo además que han echado de menos su mejor versión en este tramo decisivo de la temporada, sin estar nada claro que pueda vuelva a jugar.

"Por supuesto que lo extrañamos. Tenemos muchas ganas de contar con Franculino. Sin exagerar, probablemente sea uno de los mejores delanteros de la Superliga de todos los tiempos. Será decisión de los fisioterapeutas y los médicos. La verdad es que he sido bastante reacio a utilizarlo. No lo he utilizado tanto como debería, teniendo en cuenta la información que he recibido sobre él. Lo he reservado deliberadamente para no correr ningún riesgo", destacó en TV2 Sport.

Sin los goles de Franculino Djú, el Midtjylland ha perdido la Superliga y ahora le queda la Copa de Dinamarca

Dichas palabras se produjeron antes de que el africano fuese definitivamente baja en los dos choques disputados en este mes de mayo ante el Viborg y el Nordsjælland, el último de ellos este pasado domingo. El empate a cero final en dicho envite, además, dejó al Midtjylland sin opciones ya de pelear por el título liguero a falta de una jornada, pues el Aarhus no falló y le saca cuatro puntos, con lo que volvió a coronarse campeón después de 40 años.

Al conjunto de Herning aún le queda además la final de Copa ante el Copenhague que tendrá lugar este próximo jueves. Pero todo apunta a que Franculino Djú tampoco estará para ayudar a su equipo. Un contratiempo que no cambia los planes de su club, dispuesto a convertirlo en el fichaje más caro en la historia de la Superliga de Dinamarca. Como ya informó ESTADIO Deportivo, ha sido tasado por encima de los 25 millones de euros, tres más de lo que marca su valor de mercado en Transfermarkt, y ni siquiera el hecho de que hace meses que no rinde a su mejor nivel frena ese plan trazado.

El plan del Midtjylland con Franculino Djú no cambia y ya le busca sustituto

"Estoy seguro de que Franculino volverá con toda su fuerza y será una gran venta", ha asegurado al respecto el director deportivo, Kristian Bach Bak, en TV2 Sport, donde desveló además que ya buscan un relevo de garantías, lo que confirma la salida del ariete que no solo tiene en su agenda el Real Betis, siendo monitorizado también por clubes como Liverpool, West Ham, Manchester United, Everton, Bayern Múnich, Milan o Roma, como ha podido conocer este diario, y estando incluso en el radar del FC Barcelona.

"También tenemos un as bajo la manga: Ove Pedersen. Ya se ha comprometido a encontrar al próximo Franculino. Estamos trabajando para tener las piezas adecuadas para poder ser competitivos en tres torneos", añadió en referencia a una figura clave en el Midtjylland que ocupa el cargo de asistente del director general, siendo él mismo quien descubrió a Franculino Djú en Portugal, de donde llegó gratis en 2023 procedente de la cantera del Benfica.