Alineaciones Betis - Elche: Alineación posible de Real Betis y Elche CF en la jornada 36ª de LaLiga EA Sports

Rotaciones más que posibles en ambos equipos, con dudas en defensa por las molestias de varios de sus efectivos en el caso del anfitrión verdiblanco y más variantes en el lado ilicitano, con la necesidad de refrescar la alineación en una jornada intersemanal que se antoja decisiva

Hispalenses y alicantinos ya se vieron las caras este curso en La Cartuja en los octavos de Copa del Rey.IMAGO

El Real Betis, que podría certificar este martes la Champions League si se impone al Elche CF y el RC Celta pierde en Balaídos ante el Levante UD, buscará en cualquier caso, incluso si no sonríe el otro marcador en Vigo, tres puntos que le acerquen a su gran objetivo, ya con la Europa League en el bolsillo matemáticamente. Con la complicada visita al ya campeón FC Barcelona el fin de semana, la idea sería no dejarlo todo para última hora, con los granotas visitando La Cartuja a saber en qué condición. Enfrente, un cuadro ilicitano que ansía sumar para alejarse un poco más del descenso.

El posible equipo heliopolitano

Planeó rotaciones Manuel Pellegrini en Anoeta, pensando también en que estaban apercibidos (y siguen) Giovani Lo Celso, Sofyan Amrabat y el 'Cucho' Hernández, al que se une un renqueante Diego Llorente. Ricardo Rodríguez y Natan de Souza no están al 100%, pero el segundo arriesgará (Carlos de Roa está avisado por si el helvético se cae). El rosarino y el brasileño descansaron y el del Fenerbahçe salió en la segunda mitad. Ambos se perfilan como titulares en la jornada intersemanal. Repetirá bajo palos Álvaro Valles, entrando Héctor Bellerín por el sancionado Aitor Ruibal en el lateral diestro, con la duda entre el suizo o un Junior Firpo con más ritmo ya en la izquierda.

Por dentro, el madrileño y el sano Valentín Gómez, si no tiene que acudir a la izquierda, con lo que forzaría Natan o bajaría Marc Roca. En el eje de la medular, el internacional marroquí, posiblemente con Pablo Fornals al lado y no un pivote puro como Sergi Altimira o Roca. Engancharía Gio Lo Celso, con los indiscutibles Antony Matheus dos Santos y Ez Abde percutiendo por los costados y el 'Cucho' en la punta de lanza, por más que el 'Chimy' Ávila y Cédric Bakambu no tuvieran minutos ni, por tanto, cansancio contra la Real Sociedad.

El posible equipo ilicitano

El portero seguiría siendo seguramente Matías Dituro, mientras que Buba Sangaré, Víctor Chust, Pedro Bigas y Léo Pétrot se disputan las dos plazas de acompañantes de David Affengruber en el trío de centrales. Por fuera, Germán Valera parece fijo, con el retornado Héctor Fort o Tete Morente en el flanco opuesto. En parcelas interiores, Aleix Febas y Gonzalo Villar no parece que vayan a rotar, mientras que Grady Diangana, Marc Aguado, Adam Boayar y Martim Neto acumulan opciones. Arriba, André Silva y Álvaro Rodríguez.

Ficha técnica del Real Betis - Elche CD de LaLiga EA Sports

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Diego Llorente, Valentín Gómez o Natan, Junior o Valentín Gómez; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Ez Abde; y 'Cucho' Hernández.

Elche CF: Dituro; Sangaré o Chust, Affengruber, Bigas; Héctor Fort o Tete Morente, Febas, Gonzalo Villar, Diangana, Valera; André Silva y Álvaro Rodríguez.

Árbitros: Díaz de Mera Escudero (castellano-manchego), con el gallego Iglesias Villanueva en el VAR.

Estadio: La Cartuja.

Hora y TV: 20:00 (DAZN LaLiga).