El Betis, a Europa por sexto año seguido: asegura matemáticamente la Conference y virtualmente la UEL

La derrota del Athletic y el pobre empate del Getafe alejan la octava plaza (primera sin premio continental) a diez puntos con sólo nueve pendientes; el hipotético pleno del Rayo, que juega este lunes y puede llegar a 54, impide celebrar como la sexta plaza a los de Pellegrini

El empate en Anoeta, que supo a muy poco en el Real Betis por haber desperdiciado un 0-2 a favor a falta de once minutos, ha bastado para que el conjunto de Manuel Pellegrini asegure matemáticamente su clasificación por sexta campaña consecutiva para competiciones continentales, un hito sin precedentes en la centenaria historia de la entidad. Tanto es así que, en el peor de los casos, los verdiblancos sólo podrían caer hasta la séptima posición, que tendrá como premio la Conference League. Este lunes, podría amarrar la Europa League.

Los tropiezos de Athletic y Getafe sellan el pasaporte del Betis, que depende otra vez del Rayo

La derrota del Athletic Club ante el Valencia CF (0-1) y el pobre empate del Getafe CF (0-0) en su visita a un colista Real Oviedo que terminó con nueve jugadores permiten al Real Betis asegurar, como poco, la Conference League, dependiendo del finalista de la presente edición del tercer torneo continental, que ya logró esta semana que la quinta plaza fuera de Champions League, para que este lunes sea realidad que, en el peor de los casos, el cuadro heliopolitano será sexto y, por ende, jugaría la UEL.

Y es que, si los vizcaínos y la Real Sociedad se quedan ya a diez puntos con sólo nueve en liza (por lo que no podrían cazar a los verdiblancos, y los azulones a nueve con el 'goal-average' particular perdido), los de Iñigo Pérez, que reciben este 11-M a las 21:00 horas al Girona FC, aún podrían sumar 12 unidades y alcanzar las 54 del Betis, con el que iguala en el duelo directo. Hay 17 tantos de diferencia en el general, pero... Si este lunes no gana el Rayo, la Europa League sería ya el premio mínimo para los del 'Ingeniero'.

Una posibilidad que le aseguraría la Champions oficialmente este martes

El Real Betis aventaja en cuatro puntos al RC Celta a falta de nueve en la defensa de la quinta plaza de LaLiga, que ya es seguro de Champions League. De empatar al menos ante el Elche CF este martes, el pulso por el privilegio será un mano a mano con los vigueses, aunque hay una combinación que eliminaría toda incertidumbre y daría ya ese logro matemáticamente a los de Manuel Pellegrini. De esta forma, de ganar a los franjiverdes y perder los gallegos en Balaídos contra el Levante UD (juegan una hora antes), la diferencia entre los dos candidatos sería de siete puntos, pero ya únicamente quedarían seis por disputarse.

Los duelos directos y los triples y cuádruples empates impiden un mano a mano por la Champions

El Real Betis se lleva el duelo directo con el Getafe CF (ganó 4-0 en La Cartuja y perdió 2-0 en el Coliseum), pero lo empata con Rayo Vallecano y RC Celta, con lo que, en caso de igualar al final a puntos con madrileños y vigueses, habría que recurrir al balance general a favor y en contra, donde la ventaja verdiblanca es de 17 y seis tantos, respectivamente. Precisamente, la posibilidad de triples y cuádruples empates impide que la lucha por la quinta plaza (y, por ende, la Champions League) sea un mano a mano entre heliopolitanos y gallegos.

Por ejemplo, podrían acabar con 54 puntos los de Manuel Pellegrini (perdiendo los tres partidos que le quedan), los de Claudio Giráldez (sumando un empate y un triunfo) y los de José Bordalás (ganando todo), quedando los azulones por delante y debiendo conformarse el Real Betis con la sexta plaza. En los triples empates con Getafe y Rayo, y con Celta y los de Iñigo Pérez, el cuadro hispalense también sería segundo (sexto, para que se entienda), como en una de cuatro con todos los implicados, así que hay que sumar aún más para festejar.