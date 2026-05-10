El patrón que preocupa a Marc Márquez y Ducati tras su accidente en Le Mans

El de Cervera voló por los aires en la carrera sprint y tendrá que pasar de nuevo por el quirófano, donde se someterá a dos operaciones. Una caída con la que dijo adiós a la carrera larga del Gran Premio de Francia, al Gran Premio de Cataluña y con la que se complica ya demasiado sus opciones de revalidar el título

El Gran Premio de Francia terminó antes de tiempo para Marc Márquez. Sus sensaciones no eran buenas antes de aterrizar en tierras galas y se ha despedido de ellas sin poder completar el certamen fruto de una nueva caída. Ahora, tendrá que pasar por el quirófano tras fracturarse el quinto metatarsiano y, por el momento, ya se ha despedido del Gran Premio de Cataluña que se disputará el próximo fin de semana (del 15 al 17 de mayo), porque, además, aprovechará para operarse también su maltrecho hombro derecho este mismo domingo 10 de mayo.

Con este nuevo contratiempo, las opciones de revalidar su corona este curso se complican aún más. Tras los resultados del sábado y a la espera de lo que suceda en la carrera dominical, Bezzecchi le aventaja ya en 51 puntos y Jorge Martín, vencedor de la sprint, en 45. Si las dos intervenciones quirúrgicas marchan bien, Marc Márquez espera poder volver a competir en el Gran Premio de Italia, que se disputará entre el 29 y el 31 de mayo, si bien todo dependerá de la evolución de ambas lesiones.

Por qué Marc Márquez volvió a pasar por la Q1 en Le Mans

Con estas palabras, el piloto catalán llegó a Le Mans: "Yo tengo que trabajar en mi garaje para coger confianza, porque ahora mismo no estamos listos para demostrar velocidad ni para luchar por el campeonato. Estoy trabajando en poner en orden todos los aspectos, porque la moto va bien. No es que los demás vayan más rápido, sino que yo voy más lento".

Esa desconfianza se palpó en la primera jornada en Francia, donde sumó el vigésimo fracaso de su carrera en una práctica oficial. El pasado viernes, Marc Márquez dejó los deberes para el final. Por la mañana acabó noveno en la FP1 y, por la tarde, una caída in extremis de su compañero Bagnaia le obligó a cortar gas por las banderas amarillas y le impidió completar su último intento para meterse en la Q2.

Pese a ello, los hizo y muy bien. Incluso, luego, en la Q2 casi termina llevándose la 'pole', pero se la arrebató el mismo Pecco Bagnaia por 12 milésimas de segundo.

Sin embargo, lo que Marc Márquez no sabía era que un nuevo patrón había comenzado incluso antes del viernes. Y es que la última vez que tuvo que pasar por la Q1 también acabó el fin de semana en el hospital.

El precedente de Indonesia que preocupa en Ducati

Fue en Indonesia, el pasado mes de octubre y durante el Mundial de MotoGP 2025. En aquella ocasión, la caída que sufrió Marc fue durante la carrera larga y no fue su culpa, sino de Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), quien le arrolló en un intento de adelantamiento.

Aquel fin de semana la cosa tampoco empezó nada bien desde el viernes, donde Marc tuvo dos caídas. Una de ellas fue la que le obligó a pasar por la Q1 (la 19ª de su carrera). Y tras coronarse como Campeón del Mundo de MotoGP en Japón con el séptimo título mundialista de la categoría reina en su palmarés, no se podía ni imaginar lo que le esperaba el domingo.

Y desde entonces, el catalán nunca se ha vuelto a sentir cómodo en la moto. Algo en su cuerpo ha vuelto a hacer 'click' y ello le impide dominar la Ducati como antes de aquella caída.

Las estadísticas de Marc Márquez en la Q1

De las 20 ocasiones que ha tenido que pasar por la Q1, la gran mayoría han terminado con final feliz. En Honda, durante su etapa más laureada, fueron muy pocas las veces que tuvo que disputar la Q1. Sin embargo, tras la lesión de 2020 dichos registros comenzaron a aumentar y, sobre todo, tras su llegada a Gresini Racing para comenzar su andadura en Ducati. De todas ellas, en 16 ha conseguido pasar a la Q2. La última vez en Francia este mismo fin de semana, donde incluso rozó posteriormente la 'pole'.

Las lesiones, el desarrollo de la moto y su adaptación a la misma le han obligado a acudir a la 'repesca' del sábado más de lo esperado en las últimas temporadas.

El comunicado de Marc Márquez y su situación en el Mundial

El piloto catalán llevaba semanas diciendo que tenía problemas con el tren delantero de su moto, que no estaba cómodo. La última prueba de ello fue el tiempo que se llevó en el box esperando a que sus mecánicos le modificaran las horquillas delanteras de su Ducati. Y ha sido precisamente el tren delantero lo que le ha jugado una mala pasada en Le Mans, como se aprecia en las imágenes de la caída.

Y con este comunicado, anunciaba Marc su nuevo paso por 'boxes', algo que tenía fijado para después de Montmeló:

"Hay rotura del quinto metatarsiano. No lo había dicho, pero ya había una cirugía programada para el hombro derecho, porque estaba teniendo más problemas de lo normal. Me estaba intentando convencer, pero algo no iba bien, fui al médico y pudieron ver que tras la caída de Indonesia todo estaba perfecto, pero el famoso tornillo estaba roto, una posición diferente.

Tenía una sensación muy rara y pensaba que mentalmente estaba bloqueado, pero vieron que en la posición de una MotoGP el tornillo me tocaba el nervio radial y eso me hacía ser inconstante y tener caídas. Lo haremos todo de golpe (...)".

Marc Márquez y su posible descenso a la novena plaza

Con la carrera dominical de Francia por disputar y todo el Gran Premio de Cataluña por delante (que tampoco podrá disputar Marc Márquez), el piloto catalán marcha quinto en la clasificación general con 57 puntos, a 51 del líder, Marco Bezzecchi, a 45 del segundo (Jorge Martín) y a 15 del tercero (Pedro Acosta).

Pero el problema es que, por detrás, tiene a su hermano Álex Márquez a tan sólo dos puntos, a Raúl Fernández con 54 puntos, a Ogura con 51 y a Pecco Bagnaia con 43. Y el italiano ha dado en Francia notables muestras de mejoría también.