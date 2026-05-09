Marc Márquez abandona de urgencia el GP de Francia para ser operado

El piloto de Cervera sufrió una dura caída en la carrera sprint celebrada en Le Mans, provocándole una fractura que hace imposible que siga participando en la citada prueba del Mundial de MotoGP

El Gran Premio de Francia ha terminado para Marc Márquez mucho antes de lo deseado. Tras la alegría por el segundo puesto cosechado en la pelea por la pole position, la carrera sprint sobre el asfalto del circuito de Le Mans no ha podido ir peor, ya que una dura caída ha hecho que se fracture el quinto metatarsiano de su pie derecho, teniendo que abandonar la prueba del Mundial de MotoGP para ser operado en España.

Lo cierto es que nada más ver la repetición del golpe sufrido se temía que algo importante podía haberle pasado. No solo iba rápido, sino que ha salido despedido de la moto para golpear la pista duramente con el mencionado pie antes de dar una vuelta de campana y volver a chocar con el suelo. Se levantó por cuenta propia y regresó al box, pero ya en ese momento se vio que cojeaba ostensiblemente y que podía tener algo roto.

El traslado inmediato a España para pasar por el quirófano responde a la necesidad de restablecer el pie para poder volver a competir cuanto antes, realizándose tal intervención junto a la que ya estaba prevista en el hombro. He aquí las imágenes de la caída.

Ha sido el propio Márquez quien ha reconocido a los medios de comunicación en Le Mans que tenía prevista una intervención quirúrgica tras la carrera de Cataluña en el hombro, para solucionar sus problemas con un tornillo que afecta al nervio radial, por lo que al sufrir ahora la fractura del quinto metatarsiano han decidido en el equipo que sea intervenido ya de ambas lesiones.

Un año que se sigue complicando para Marc Márquez

Tras proclamarse campeón de MotoGP en 2025 se esperaba que el piloto español pudiese estar de nuevo en la pelea por el título; sin embargo, el feeling con la Ducati está lejos del vivido hace un año y la suerte tampoco le está acompañando; es más, las constantes caídas recuerdan a una época pasada realmente dura que incluso hizo pensar en que podría retirarse.

Ahora, a muchos puntos del primer puesto del Mundial –exactamente a 51 de Marco Bezzecchi–, el resto de la temporada apunta más a recuperar sensaciones y luchar por victorias parciales que a una posible remontada hacia el primer puesto del campeonato. En todo caso, lo más importante en estos momentos es que se recupere por completo. Ya habrá tiempo de volver a pensar en las carreras.