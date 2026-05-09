Pedro Acosta se salva en Le Mans de milagro

El de Mazarrón sufrió una caída importante en la jornada del viernes en el circuito 'Bugatti' de Le Mans pero, afortunadamente, pudo completar la práctica oficial y entrar en la Q2

Poder de reacción y convicción. Pedro Acosta no quería vivir lo mismo que en Jerez y en la jornada del viernes se puso su traje de héroe para luchar contra todo y colarse en la Q2.

Pero el susto que se llevó no fue chico. Si en el Gran Premio de España, el 'Tiburón de Mazarrón' tuvo que realizar la Q1 por primera vez en este curso, en Le Mans le han librado 78 milésimas.

Todo ocurrió en el momento del 'time attack', cuando el piloto de KTM estaba en su mejor momento se fue al suelo en el último parcial, cuando iba a cerrar la vuelta. Faltaban 11 minutos para el final de la sesión, pero el murciano no lo pensó.

Una vez que comprobó que todas las partes de su cuerpo habían salido ilesas de la caída, esprintó hacia el taller para coger su segunda moto y se mentalizó para entrar en la Q2. Ý acabó entrando por los pelos, en el décimo lugar de la tabla de tiempos.

Las sensaciones de Pedro Acosta tras la caída en Le Mans

Una vez terminada la primera jornada en tierras francesas, Pedro Acosta analizó su primer día en Le Mans y comentó sus sensaciones: "Salvado el día por los pelos. La caída fue una pena, porque la moto con la que me caí es la que llevaba todas las modificaciones que funcionaron en Jerez. Con lo apretado que está todo, tenemos ritmo, así que no fue un mal día. Estoy contento porque me quité la mala sensación de Jerez, donde no entendí nada".

En este mismo sentido, reconoció que se la jugó con la segunda moto: "Voy con una configuración estable, pones la goma blanda y vas sin información a tumba abierta".

Y aunque visualmente fue muy aparatosa su caída, Pedro Acosta ha optado por quitarle importancia: "La caída no ha sido tan dura como ha parecido por la tele".

Por último, también analizó la situación de Marc Márquez: "A Márquez se le ve pilotar muy suave, muy dulce".

No es el circuito fetiche de Pedro Acosta

Le Mans no es una plaza que agrade mucho a Pedro Acosta (KTM RC 16). El cuarto clasificado del mundial de MotoGP 2026, ya avisó en la previa del Gran Premio de Francia las dificultades que sufre en el circuito Bugatti de Le Mans.

"Es un trazado que se me da muy bien, hasta el domingo. Siempre he tenido mucha velocidad en este circuito hasta el domingo", afirmó haciendo alusión a los pobres resultados en tierras galas.

No obstante, confirmó que llegaba con ganas de acabar con esas estadísticas: "Pero creo que vengo con otra mentalidad, comparado a otros años, sobre todo al pasado, y la moto, con las actualizaciones que traemos de Jerez, ayudará un 'pelín', sobre todo en ese segundo sector o en esa curva 1, que siempre se me ha hecho un poco bola".Pero por muy optimista que se mostrara, algo preveía ya el piloto de KTM: "Tendremos que tener cuidado un poco, pero puede ser un buen fin de semana, porque mi moto en lluvia es espectacular y es la mejor condición en la que va la moto, en agua".