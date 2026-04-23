Pedro Acosta rebaja las expectativas en Jerez y da un toque a KTM

El piloto murciano se descarta de la lucha por el triunfo en el Gran Premio de España, donde todos lo ven como el 'tapado' de la categoría

Con las miradas puestas en los principales pilotos de Aprilia, Marco Bezzecchi y Jorge Martín, así como en la posible remontada de las Ducati lideradas por Marc Márquez, ha quedado un poco en el olvido que el tercero en el Mundial es un Pedro Acosta con el que pocos cuentan en el Gran Premio de España.

El piloto murciano y su KTM aparecen como los tapados en un circuito que históricamente no se les da más y, además, la marca austriaca llega tras haber logrado varios podios e, incluso, haber conseguido por medio del español algún triunfo en el sprint.

Acosta asume ese perfil bajo que no le viene mal y. aunque asegura que no está para "luchar" aún "con las Aprilia y Ducati", sí reconoce que llega en un gran momento y con mucha confianza.

El Tiburón se ve mejor que en 2025

“El año pasado me faltaba regularidad y no tenía la confianza que tengo hoy. Antes podía hacer buenos resultados, pero no tenía la sensación de poder empujar al límite sin riesgos. Ahora puedo apretar muchas más vueltas en carrera, tengo más ritmo, estoy más centrado y cometo menos errores. Esa confianza es clave y creo que la moto ahora se adapta mejor a lo que necesito”, afirma el Tiburón de Mazarrón a los medios desplazados a Jerez de la Frontera, donde deja claro que parte desde la 'tercera posición' en esa pelea.

"Ahora mismo, Aprilia y Ducati están un paso por delante de nosotros, así que tenemos que seguir trabajando en esta línea para intentar estar lo más cerca posible", advierte.

Pedro Acosta recuerda que “históricamente KTM ha sido fuerte en Jerez”, pero no las tiene todas consigo y no duda en darle un palo a su marca por unas decisiones que no entiende. "Creo que algo nuevo -piezas- llegará. Si funciona o no, lo veremos. Son cosas bastante lógicas que quizá tendrían que haber llegado antes, pero han llegado ahora", indica muy crítico. "Ojalá nos den ese pequeño paso adelante que necesitamos", añade el Tiburón.

Acosta se rebaja en el GP de España

Por todo ello, el piloto murciano se muestra cauto ante lo que puede hacer en el trazado jerezano, que calificó de "leyenda" y ante una afición española que considera que es "la mejor". "No tengo muchas expectativas para este fin de semana. Al final, tenemos que salir a pista mañana y ver dónde podemos estar", sentencia.

Pedro Acosta ocupa ahora mismo la tercera posición en el Mundial de MotoGP 2026 por detrás de las Aprilia de Marco Bezzecchi y de Jorge Martín, y llegó a liderar el Mundial tras el primer gran premio. Aunque sus expectativas sean bajas, su nombre aparece claramente como uno de los destacados de un Gran Premio de España donde estarán todos sus fans.