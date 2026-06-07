La locura de Marc Márquez se impone en Hungría y le convierte en centenario

El piloto español de Ducati cierra un fin de semana de ensueño con pole y dos victorias para dejar claro que ir a por el Mundial de MotoGP está lejos de ser una utopía pese a la desventaja

¡Esto es Marc Márquez! En un mes ha pasado de sufrir una caída durísima que le llevó al quirófano a firmar el fin de semana perfecto en el Gran Premio de Hungría, uno que inició con la pole position, continuó venciendo en la sprint y que ha cerrado imponiéndose en la carrera del domingo en mano un mano con Pedro Acosta. Sí, se trata de una locura solo al alcance del '93'.

Balaton Park ha sido testigo de una victoria muy especial del piloto de Cervera. Para empezar ha demostrado que está listo para buscar una épica remontada hacia el título de MotoGP –es el vigente campeón–, pero es que además ha supuesto su triunfo número 100 en el mundial de motociclismo, siendo 78 de esas en MotoGP. Exacto, ha tenido un finde perfecto, el cual poco tiene que ver con el de otros como Jorge Martín.

El pronto adiós de Jorge Martín

Lejos del brillo de Pedro Acosta, que peleó en el cuerpo a cuerpo con Márquez para terminar segundo –lleva ya 13 podios en la categoría reina del mundial de motociclismo–, el piloto madrileño apenas duró unos segundos en carrera, ya que en la primera curva perdió el control de su moto y no solo se fue al suelo, sino que se llevó por delante a otros cuatro, incluido el líder del campeonato, su compañero Marco Bezzecchi.

Mientras también acabaron por los suelos los suelos Fabio Di Giannantonio, Fermín Aldeguer y Raúl Fernández, la misma caída provocó que la carrera se rompiese por completo, ya que por un lado –en cabeza– quedaron Márquez y Acosta, y el resto por detrás.

El adelantamiento de Marc Márquez a Pedro Acosta

Ya en la segunda vuelta Pedro 'Tiburón' Acosta aprovechó su oportunidad en la frenada de la curva cinco para superar a Marc Márquez, quien físicamente necesita un mayor tiempo de recuperación, por lo que seguramente optó por contemporizar para reservar energías. Por momentos pareció que el de KTM podía irse, llegando a tener más de un segundo de renta; si embargo, fue un espejismo. Marc estaba agazapado, pero para nada derrotado.

Sin perder los nervios pero tampoco la 'tensión' de la carrera, Marc Márquez se fue acercando poco a poco a Acosta, para ponerse nuevamente a su rebufo en el giro trece, después de protagonizar varias vueltas rápidas más de carrera. Una más tarde, en la decimocuarta, Marc Márquez adelantó por primera vez a Pedro Acosta, pero éste se la devolvió casi de inmediato en las dos ocasiones que lo intentó, llegándose a tocar carenado contra carenado, pero sin que Márquez desistiera en momento alguno.

En el mismo punto, en la curva nueve en la siguiente vuelta, Marc Márquez lo volvió a intentar y esta vez sí, logró su objetivo. Acosta, con neumático blando, y Márquez con neumático intermedio, habían jugado sus bazas y todo favorecía al nueve veces campeón del mundo que se escapó en pos de la victoria, acabando su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, en tercer lugar.

Se aprieta la clasificación del Mundial

Marc Márquez, que no ganaba desde la carrera de San Marino de 2025, llegó a Hungría a 102 puntos de distancia del líder, el italiano Marco Bezzecchi, que se cayó en la primera curva de la carrera, y se marcha camino de la República Checa a solo 72. El italiano de Aprilia sigue líder con 180 puntos, seguido por los 160 de Jorge Martín.