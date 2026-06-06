MotoGP 2026 Resultados GP Hungría | Marc Márquez gana la carrera sprint del Gran Premio de Hungría, Pedro Acosta 2º y Jorge Martín 6º

La clasificación de la carrera magiar nos ha deparado una primera línea plenamente española con Marc Márquez en la 'pole position', escoltado por Pedro Acosta y Fermín Aldeguer

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos este sábado 6 de junio la carrera sprint del Gran Premio de Hungría , uno en el que Marc Márquez partirá desde la pole position , estando acompañado en primera línea de la parrilla de salida por Pedro Acosta y Fermín Aldeguer . ¡Empezamos!

MotoGP 2026 GP de Hungría | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de Italia en el circuito de Balaton Park

Para que no pierdas detalle te dejamos toda la información relacionado con el Gran Premio de Hungría , prueba a la que Jorge Martín llega con opciones de poder colocarse como líder del Mundial de MotoGP.

"Fue fantástico volver en Mugello, porque la verdad es que fue bastante duro, pero creo que lo abordamos de la manera correcta, sobre todo desde el punto de vista mental y tratando de pilotar en función de las sensaciones que teníamos en cada momento y es lo que hicimos durante todo el fin de semana", sentencia.

Visto el gran nivel mostrado en Hungría, pero las dificultades pasadas en Italia, no pocos han preguntado a Marc Márquez si su retorno fue precipitado . El vigente campeón del mundo entiende que hizo bien.

Marc Márquez y el resto de pilotos ya están en la parrilla de salida preparados para una carrera sprint en Hungría que se vislumbra impresionante .

Salida limpia en Hungría. Marc Márquez ha salido realmente bien y ya lidera con siete décimas de renta sobre Pedro Acosta . Jorge Martín es sexto.

Lejos de vivir una carrera en grupo, e l vigente campeón del mundo ha sacado segundo y medio de ventaja a Pedro Acosta en solo tres vueltas . El de Cervera está poniendo los cimientos para la victoria.

¡Problemón para Aldeguer! El español se va largo en una curva y pierde el cuarto lugar en favor de Raúl Fernández.

La diferencia entre Marc Márquez y Pedro Costa se ha establecido en los dos segundos y lleva un par de vueltas sin moverse: eso sí, al 'Tiburón' se le acerca por detrás Marco Bezzecchi .

¡Final de carrera! Marc Márquez gana el sprint del Gran Premio de Hungría con un dominio aplastante , ya que no solo hizo la pole, sino que ha liderado la prueba desde la primer vuelta a la última sin que nadie pudiera toserle. Tras él, Pedro Acosta en segunda posición y Marco Bezzecchi en la tercera , que es ahora más líder del Mundial de MotoGP. En breve os dejamos la crónica. Muchas gracias por acompañarnos.

¡La carrera sprint del Gran Premio de Hungría ya está aquí! Entrando ya casi en verano y con un Marco Bezzecchi agarrado a la primera posición de la clasificación general, este sábado 6 de junio toca disfrutar de la sprint sobre el asfalto del circuito Balaton Park, donde Marc Márquez partirá desde la primera plaza tras firmar una excelente clasificación.

El de Cervera, plenamente recuperado tras la operación a la que se sometió por un problema en el hombre y una fractura en el pie, ha recordado sobre territorio magiar la versión que le llevó a ser campeón del mundo en 2025 para batir en duelo directo a otro español como Pedro Acosta, que tras dominar durante muchos minutos la Q2 se ha tenido que conformar con la segunda plaza. Tras ellos, otro piloto patrio como Fermín Aldeguer.

"Fue fantástico volver en Mugello, porque la verdad es que fue bastante duro, pero creo que lo abordamos de la manera correcta, sobre todo desde el punto de vista mental y tratando de pilotar en función de las sensaciones que teníamos en cada momento y es lo que hicimos durante todo el fin de semana", comenta el de Cervera, asegurando que no se equivocó con la fecha de su vuelta.

Jorge Martín, más retrasado

El también español Jorge Martín, segundo en el Mundial de MotoGP tras Bezzecchi –le saca 17 puntos– ha debido conformarse con la octava plaza de la parrilla de salida, mientras que su compañero de equipo y principal rival por el título partirá sexto.

Dada la escasa diferencia, el duelo particular entre ambos será de vital importancia para comprobar si el madrileño puede recortar puntos o si la diferencia crece de cara a ver quien se acaba coronando campeón del mundo en 2026.