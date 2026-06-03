MotoGP 2026 GP de Hungría | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de Italia en el circuito de Balaton Park

Aprilia llega a un territorio en el que Marc Márquez clavó su bandera el año pasado. Tanto Bezzecchi como Jorge Martín tienen ganas de seguir ampliando distancias con el vigente campeón, que ya demostró en Italia que está apto para competir y seguir dando guerra

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) llega más líder aún al Gran Premio de Hungría de MotoGP que este fin de semana se disputa en el circuito de Balaton Ring, en el que sólo ha ganado el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

La victoria de Bezzecchi en Mugello, un sueño de infancia cumplido para el piloto transalpino, seguro que le ha insuflado 'nuevos bríos' para continuar ejerciendo su superioridad en la categoría de MotoGP, en la que Aprilia está demostrando que su crecimiento tecnológico no es 'flor de un día', colocando carrera tras carrera a sus pilotos en lo más alto de la tabla.

Esa eficacia de las Aprilia RS-GP está obligando a Ducati y su ingeniero jefe Luigi 'Gigi' Dall'Igna a esforzarse al máximo para intentar contrarrestar el potencial inicial de los representantes de Noale y ahí es donde entran el italiano Fabio di Giannantonio, o el español Marc Márquez.

Di Giannantonio es el único que ha ganado en la actual temporada con la Ducati Desmosedici GP26 (Cataluña), junto a Alex Márquez (España), quien no podrá estar tampoco en Hungría al estar recuperándose de la fuerte caída sufrida en Cataluña.

Así, la responsabilidad de hacer frente a la todopoderosa armada Aprilia recaerá en las manos de Di Giannantonio y Marc Márquez, el único que ha ganado en Hungría, si bien esta afirmación es muy relativa porque 2025 fue la primera vez en la que se disputó una carrera del mundial de motociclismo en Balaton Ring.

¿Cómo es Balaton Park?

Situado cerca del hermoso lago Balaton y a menos de 100 kilómetros de la capital de Hungría, Budapest, el circuito de Balaton Park es una de las pistas más novedosas del panorama internacional. Inaugurado en mayo de 2023, el circuito tiene 4,08 km de longitud y un total de 17 curvas, diez de ellas de izquierdas y siete de derechas. Acogió MotoGP en 2025, tras no visitar el país desde 1992. Marc Márquez resultó ganador. Algunos puntos del trazado han suscitado algunos problemas, como las ratoneras primeras curvas.

Horarios del Gran Premio de Hungría 2026

Viernes 4 de junio

MotoGP | FP1: 10:45 horas

MotoGP | Práctica: 15:00 horas

Sábado 5 de junio

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 15:00 horas

Domingo 6 de junio

Warm Up MotoGP: 09:40 horas

MotoGP | Carrera (27 vueltas): 14:00 horas

Dónde ver el Gran Premio de Hungría de MotoGP 2026

El Gran Premio de Hungría de MotoGP 2026 se podrá seguir por los canales DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), a través de la OTT de DAZN. También se podrá ver por la plataforma DAZN y otras opciones.

Además ofrecemos la posibilidad de seguir las pruebas sobre territorio catalán de MotoGP a través de nuestra página web, ESTADIO Deportivo, donde encontrarás toda la información de lo que ocurra en el circuito de Balaton Park, con especial atención a los pilotos españoles, además de mantenerte al día todo el fin de semana de la actualidad del evento.