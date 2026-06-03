Marco Bezzecchi le hace jaque mate a Marc Márquez en el Mundial

Pese a la valentía y el coraje que mostró el catalán en Mugello, el liderato del italiano se vio más reforzado aún. Si Marc quiere revalidar la corona necesitará una hazaña jamás vista antes

Quedan 555 puntos en juego aún y tratándose de Marc Márquez nadie se atreve a echarlo de la pelea a estas alturas del campeonato públicamente. Pero por respeto. Porque las matemáticas y el nivel de las Aprilia le hicieron un 'jaque' al catalán en Mugello.

De hecho, el de Cervera forzó la maquinaria de su cuerpo en el Gran Premio de Italia porque sabía que no podía volver a pasarse un fin de semana en blanco si quería seguir con opciones de revalidar su corona del año pasado. Lo intentó hasta el final, pero sus fuerzas le dieron para terminar la carrera en una digna pero insuficiente séptima posición. Eso sí, al menos, sumó 14 puntos más a su casillero particular entre ambas carreras.

¿Es posible la remontada de Marc Márquez?

Con la calculadora en la mano, sí, pero tendría que estar ya siempre en el podio y que las Aprilia comenzaran a experimentar una caída libre. Usando la lógica y la razón, no.

De Marco Bezzecchi está a 102 puntos y de Jorge Martín a 85. Pero, además, tiene a otros por delante que, a día de hoy, están mostrando mejor nivel que él: Di Giannantonio, que le saca 63 puntos; Pedro Acosta, con 32 unidades más que él; Ai Ogura, con 21 más; Raúl Fernández, que suma 17 más; y Pecco Bagnaia con 11 de ventaja.

De conseguir superar a todos ellos, supondría la mayor remontada de la actual historia de MotoGP. Es decir, desde que se incorporaran las carreras al sprint. Y antes de estas, la mayor épica lleva la firma de su compañero de equipo en Ducati, Pecco Bagnaia, quien en 2022 consiguió su primer título pese a que Fabio Quartararo le llegó a sacar 91 puntos durante el campeonato. Aquel curso todavía no había carreras cortas y se disputaban 25 puntos por gran premio.

Marc Márquez tiene otra batalla más importante

Sus fans y los amantes del Mundial de MotoGP esperan que Marc Márquez se meta en la pelea por el título de nuevo, pero el catalán no está para más sustos viendo que encara la recta final de su carrera.

Recién operado otra vez de su maltrecho hombro, una caída ahora podría dejarle muy tocado, sobre todo, psicológicamente. Y es justo lo que no quiere el catalán.

Antes que soñar con su décimo título, Marc quiere reencontrarse encima de la moto tras la doble intervención quirúrgica a la que fue sometido a principios del mes de mayo. Y en Mugello lo dejó así de claro: "Yo iba vendido encima de la moto, y que con un pequeño movimiento no sería capaz de salvar la caída, así que he decidido tirar la toalla y acabar donde acabara".

Ahora le toca afrontar el Gran Premio de Hungría con algo más de físico y seguridad, pero tampoco promete dar mucha guerra: "Ahora lo primero es entender la reacción del hombro estos próximos días". Y es que su hombró acabó "más irritado de lo normal".

Clasificación Mundial de pilotos MotoGP 2026 tras el GP de Italia 2026

1. M. Bezzecchi (Aprilia Racing) - 173 puntos

2. J. Martin (Aprilia Racing) - 156

3. F. Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) - 134

4. P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) - 103

5. A. Ogura (Trackhouse MotoGP Team) - 92

6. R. Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) - 87

7. F. Bagnaia (Ducati Lenovo Team) - 82

8. M. Marquez (Ducati Lenovo Team) - 71

9. A. Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 67

10. F. Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 59

11. L. Marini (Honda HRC Castrol) - 46

12. B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) - 42

13. E. Bastianini (Red Bull KTM Tech3) - 39

14. F. Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) - 38

15. F. Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) - 37

16. J. Zarco (Castrol Honda LCR) - 34

17. D. Moreira (Pro Honda LCR) - 23

18. J. Mir (Honda HRC Castrol) - 15

19. A. Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) - 9

20. M. Viñales (Red Bull KTM Tech3) - 5

21. T. Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) - 5

22. A. Fernandez (Yamaha Factory Racing) - 4

23. J. Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) - 2

24. J. Folger (Red Bull KTM Tech3) - 0

25. M. Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 0