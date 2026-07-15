Fermín Aldeguer espera ya la retirada de Marc Márquez

El murciano ha sufrido un frenazo este curso en cuanto a sus aspiraciones. En Assen sufrió una dura caída de la que todavía se recupera. Su punto de mira está puesto en el equipo de Valentino Rossi y se ve algún día pilotando junto a su paisano

El murciano Fermín Aldeguer, que actualmente está lesionado, no será operado en principio de la dolencia que arrastra de su caída en la Práctica de Assen, la fractura en la vértebra T7, y ha afirmado que tiene un plan con Ducati.

Ha sido en unas declaraciones que ha realizado en un acto promocional de un concesionario celebrado en Murcia, donde ha reconocido que clasificatoriamente este curso ya lo da por perdido: "Quiero acabar este año con buenos resultados y probar la moto del próximo campeonato".

Y es por ello que tiene claro que no forzará para regresar: "En este momento lo más importante es la salud y volver a la competición recuperado y lo mejor posible. Ahora mismo veo un poco justo volver en Silverstone. La recuperación va bastante bien y en los últimos exámenes se vio progresión, pero requiere de mucho reposo. Estoy muy limitado, pero cuando vuelva quiero hacerlo al 100%. Tiempo y calma. No quiero arriesgar en exceso en Silverstone y si debo esperar a otra carrera, ya en Aragón, no hay problema. Tampoco hay un objetivo por el que luchar salvo por nosotros mismos y recuperar confianza para seguir creciendo.

Yendo más allá, Aldeguer confía en que le vayan mejor las cosas en 2027, aunque sigue centrado en el presente curso, en el que es el undécimo clasificado de la categoría reina con 76 puntos en una campaña en la que, antes de caerse en la práctica del Gran Premio de Países Bajos, estaba "en el mejor momento y progresando para estar cerca de los primeros".

Cabe recordar que el año de su debut (2025) finalizó octavo en la general con 214 puntos, por lo que intentará, al menos, conseguir números similares: "Quiero acabar este año con buenos resultados y probar la moto del próximo campeonato, además de estar físicamente en condiciones para coger la máxima información que podamos".

La próxima temporada correrá con el equipo VR46 de Valentino Rossi, propiedad también de Ducati. Y sobre su fichaje y el de Pedro Acosta también se ha pronunciado: "Ellos toman esa decisión, pero seguiré con una moto oficial en el Mundial y, en ese sentido, estoy tranquilo y seguro de que la Ducati seguirá siendo una moto muy competitiva".

En este sentido, afirmó que está preparado para un próximo año lleno de cambios: "Tengo ganas de que llegue 2027, que será un año bastante movido, ya que entre el cambio de reglamento, los nuevos motores y los muchos pilotos que cambiarán de marca estará todo muy abierto".

Aldeguer espera la retirada de Marc Márquez

Y el plan de Aldeguer en Ducati no termina en 2027, sino que va más allá. En una entrevista en Onda Regional ha confesado cuál es su verdadero sueño: "Tengo mucho tiempo para llegar a la escudería de Ducati. Entiendo que hayan elegido a Pedro, buscan tener a los mejor pilotos. A mí ya me tenían y también a Marc Márquez. Que está fuerte, pero no sabes cuánto le puede quedar. Con Acosta en un lado, con Marc que igual un día dice basta y a un Fermín Aldeguer al que puedes subir ahí. Teniendo esa moto oficial siento su apoyo y estoy mucho más tranquilo".

Ver a ambos en Ducati podría ser el sueño de muchos aficionados murcianos: "Creo que llegará algún día. Mi objetivo es estar algún día en el equipo oficial de Ducati y a Pedro le quedarán muchos años ahí por delante. ¿Por qué no?".

Por último y sobre la figura de Valentino Rossi, quien será su próximo jefe, asegura estar muy ilusionado: "Al principio impone un poco. No estará en todas las carreras, pero me han dicho que puedo llamarle y apoyarme en él para lo que sea a nivel competitivo. Hay pocas personas mejor que él para poder ayudarme y debo aprovecharlo. Su asesoramiento me permitirá crecer y me hará mejor piloto. Me hará ver cosas más profundas".

Clasificación general del Mundial de MotoGP