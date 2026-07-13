Frenazo en seco a las opciones de Pedro Acosta

Tras lo que sucedió en el Gran Premio de Cataluña, KTM ha solicitado abrir sus motores, pero se ha encontrado con la negativa del resto de fabricantes de MotoGP

Permiso no concedido. Esa es la respuesta que se ha encontrado KTM de parte del resto de fabricantes de MotoGP. La escudería austríaca había pedido poder abrir sus motores con el fin de solucionar lo que propició el accidente de Pedro Acosta con Álex Márquez en Cataluña, pero dicha opción ha sido denegada.

Al igual que hizo Yamaha en 2020, cuando Yamaha pidió abrir los motores de la M1 por motivos de seguridad, ahora KTM se lo ha solicitado a los miembros de la MSMA, la asociación de fabricantes. Y, según apuntó el director de competición de KTM, Pit Beirer, en Sky TV el pasado domingo, sólo Aprilia les habría dado el visto bueno. El resto (Honda, Yamaha y Ducati) se ha negado con rotundidad.

"Hay algún problema con nuestros motores. Sabemos que todavía existe este riesgo con algunas unidades, y hemos tomado otras medidas para evitarlo. Quiero agradecer a Sterlacchini y Rivola de Aprilia por su ayuda", manifestó el dirigente de la firma austríaca.

Por reglamento, excepto Yamaha (y Honda a partir de la segunda mitad de la temporada) que tienen todas las concesiones abiertas, los fabricantes de MotoGP deben sellar sus motores antes del primer gran premio de la temporada: "La situación no es fácil, hay algo que falla en nuestros motores. Sabemos que este riesgo aún existe en algunas unidades, por lo que hemos activado otros (nuevos) para evitarlo. Hay un problema y tenemos que solucionarlo; hay motores que no podemos usar también por motivos de seguridad. Debemos aprovechar las vacaciones de verano para ello", reitera el propio Beirer.

Pedro Acosta valora su Gran Premio de Alemania

Mientras en los despachos tratan de solucionar los problemas de motor, Pedro Acosta trata de seguir en la pelea por el título como puede. En Alemania volvió a acariciar el podio: "A la carrera hoy le pondría un 7. Nadie esperaba que terminara el cuarto, sobre todo después de lo mal que fue el Warm Up de la mañana".

En este sentido, el 'Tiburón' de Mazarrón destacó que tuvo que tirar de habilidad para defender semejante puesto: "Cuando me ha caído la goma delantera he sufrido bastante. Pero este fin de semana hemos sorprendido. Estoy contento porque en mi cabeza, la estrategia era tirar las diez primeras vueltas, y a partir de ahí ver lo mal que estábamos. Sin embargo, ese tirón ha durado 17 vueltas, y en ese punto los demás estaban peor que yo".

Por otro lado, el piloto de KTM ha valorado positivamente la primera mitad del campeonato: "No he cometido muchos errores en esta primera mitad de temporada. A ver si este verano entendemos qué le ha estado pasando a la moto".

Respecto a su brazo recién operado, manifestó que evoluciona satisfactoriamente: "La mano ha aguantado bien, aunque los puntos están en un lugar feo. Por suerte, mañana me los quitarán".

Cabe recordar que actualmente Acosta es ahora séptimo de la general, con 148 puntos, 60 menos que Jorge Martín. "Parece que nadie quiere liderar el Mundial (risas), pero Marc lleva el 1 y creo que está demostrando que es la referencia", finalizó Acosta su intervención mediática en Sachsenring.