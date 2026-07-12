Marc Márquez se va de vacaciones provocando un terremoto en el Mundial de MotoGP

El piloto catalán ha firmado un fin de semana perfecto en su circuito preferido, el Sachsenring alemán: pole, sprint y carrera larga. Ahora, su décima corona mundial está mucho más cerca, sobre todo, viendo la caída libre sufrida por Aprilia en los últimos certámenes

Marc Márquez ha hecho historia en Alemania este fin de semana y está a punto de protagonizar la mayor de las remontadas que se recuerdan en MotoGP. En sólo cuatro citas ha pasado de tener el liderato, entonces en las manos de Marco Bezzecchi, a más de 100 puntos, a tenerlo a tan sólo 18, la ventaja que le saca Jorge Martín.

El catalán ha firmado un fin de semana perfecto. Venía con ganas, ya lo avisó el jueves en la previa. Y ha conseguido una nueva matrícula de honor: pole, sprint y carrera larga.

El piloto de Ducati, además, lo ha hecho sin titubeos para firmar en Sachsenring su tercera victoria de la temporada y colocarse tercero en la general.

Y, por si esto fuera poco, ha igualado el récord que tenía en este trazado Giacomo Agostini. Ahora, ambos lo comparten con 13 triunfos en Alemania en su casillero.

Así fue la carrera en Sachsenring

Junto al de Cervera, en el podio de Sachsenring acabaron el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) y el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP). Pedro Acosta terminó cuarto y Jorge Martín (Aprilia RS-GP), quinto, manteniendo así el liderato antes de marcharse de vacaciones. Objetivo más que cumplido para el madrileño también.

La ausencia de Marco Bezzecchi, quien sufrió una fuerte caída en la segunda clasificación, ha marcado el fin de semana en territorio bávaro. Al menos, el italiano ya ha sido intervenido de su clavícula izquierdo y ahora espera estar recuperado para cuando vuelva la competición dentro de un mes.

En pista, y a pesar de derrapar algo su moto, Marc Márquez volvió a ejercer de líder en la salida para comandar la prueba desde los primeros metros, perseguido por su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y los también españoles Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y Pedro Acosta (KTM RC 16).

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), que salía undécimo, consiguió mejorar tres posiciones en la vuelta inicial, para situarse tras ese nutrido grupo de cabeza de carrera, siempre comandada por un Marc Márquez que atacó desde el principio para intentar romper el pelotón principal cuanto antes.

Al comienzo de la cuarta vuelta Acosta adelantó a Martín y, antes de concluir el giro, Fabio di Giannantonio, que se había caído durante el 'warm up' matinal, también se fue por los suelos en la curva diez, lo que le dejaba sin puntuar en Alemania y por primera vez en la temporada en una carrera de domingo.

Con el 'cero' de 'Diggia' quedaba el camino expedito para que Marc Márquez lo superase en la tabla de puntos en el caso de ganar la carrera. Como en el caso del italiano, pero en la curva trece, también se cayó el español Joan Mir (Honda RC 213 V), por sexta vez en lo que va de temporada durante la carrera del gran premio.

La caída de Álex Márquez fue clave

Pero las caídas y los abandonos no terminarían aquí. Álex Márquez se fue por los suelos en la décima vuelta, en la curva trece. Y con ello, a su hermano Marc se le abrió el cielo de la victoria.

Poco a poco, décima a décima de segundo, Marc Márquez fue abriendo el hueco camino de su septuagésimo sexta victoria en MotoGP y la 102 de su carrera deportiva, siempre seguido por Raúl Fernández y Ai Ogura, que también consolidaron sus posiciones sobre el podio.

Pero con el paso de las vueltas, y como ya suele ser habitual en él, Ai Ogura se vino arriba y en el vigésimo quinto superó a Raúl Fernández, que fue perdiendo 'fuelle' para ocupar la segunda posición, a más de 2,6 segundos de un Marc Márquez que rodó en cabeza de carrera con la precisión horaria de la relojería suiza.

La batalla por el quinto puesto fue espectacular: Jorge Martín y Bagnaia

Por detrás, Jorge Martín tuvo sus más y sus menos con un 'Pecco' Bagnaia que fue creciendo poco a poco, como Ogura, al que tuvo que plantar cara en la pelea por la quinta posición de carrera, que acabó siendo para el español.

Nada cambió hasta ver la bandera de cuadros, con Marc Márquez como sólido líder, por delante de Ai Ogura y Raúl Fernández, con Pedro Acosta en el cuarto puesto, por delante de Jorge Martín y 'Pecco' Bagnaia.