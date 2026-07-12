Marc Márquez enciende las alarmas del Gran Premio de Alemania: "He ido muy incómodo"

El ilerdense ha avisado a su equipo tras su victoria en la sprint. Sabe que su hermano Álex tiene mucho ritmo también en este certamen y que la carrera dominical se le puede hacer muy larga

Marc Márquez lo volvió a hacer el sábado en Sachsenring, pero no se fue a casa del todo contento y ha encendido las alarmas del Mundial, especialmente las de su equipo, Ducati.

El de Cervera llegó a su circuito fetiche con ganas de liarla y, por el momento, lo está consiguiendo. Pole, récord de pista y victoria en la sprint. Ya sólo queda ponerle la guinda al pastel, la que más puntos le puede dar para buscar esa remontada en la tabla.

De hecho, si el catalán gana este domingo se puede colocar ya segundo por detrás de Jorge Martín, ya que Marco Bezzecchi se lesionó en la 'Qualy' y no podrá sumar este fin de semana.

Eso sí, Di Giannantonio y Air Ogura también están en esa pelea por la segunda plaza. El piloto de VR46 es tercero, está a sólo dos puntos de su compatriota y a 13 de 'Martinator'. El japonés, por su parte, es cuarto con 174 puntos, a 23 del líder y a 12 del segundo.

Marc Márquez no está cómodo sobre la moto

Sin embargo y aunque son muchos los que ven ya a Marc firmando otro doblete, el nonacampeón del mundo no las tiene todas consigo. Lo dijo en cuanto ganó la carrera corta y le mandó un aviso a los suyos por si pudieran mejorar su moto de cara al domingo.

"Es lo que pasa en Sachsenring, ganas y es lo normal. Ahora la pregunta es por qué han terminado tan cerca los otros. Sin duda tenían más", subrayó Marc haciendo alusión a que Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio estuvieron a menos de medio segundo de él.

Para el de Ducati la clave no fue otra que esta: "He salido primero y he impuesto mi ritmo. De cualquier manera, mañana tenemos que mejorar porque si no lo hacemos acabaremos terceros".

En este mismo sentido, considera clave la warm up para coger otras sensaciones: "He ido muy incómodo toda la carrera, tengo que entender por qué. Hemos ganado, pero he ido incomodo, hemos hecho cambios para la sprint, no parece que hayan ayudado, quizá porque había mas temperatura. Hay que entender qué he necesitado para mañana a 30 vueltas, porque costará. Iba a un ritmo muy constante, pero iba flotando, no he pilotado como quería. Sin embargo ha servido para ganar. Mañana tenemos el warm up para intentar dar un paso adelante".

Marc Márquez cree que su hermano puede ganar en Sachsenring

Y es que si a alguien teme Marc es a su hermano, que cuando un circuito se le da bien tampoco perdona: "La curva 11, Álex la hace mas rápido que yo, y con rebufo, aun más, quizá si él hubiera ido delante y yo detrás, la diferencia hubiera sido menor. Es uno de sus puntos fuertes y uno de los que a mi me cuesta, así que debemos mejorar en otros puntos para compensarlo".

Ahora mismo, Marc le ha recortado ya ocho puntos a Jorge Martín, por lo que tiene el liderato a 32 puntos. Pero no se conforma con eso: "Tenemos que seguir dando dl cien por cien en cada carrera, sobre todo en las que me encuentro bien. En las que no me siento bien, como la de Assen, debemos sobrevivir. Pero aquí me encuentro bien y si quiero tener opciones al campeonato, tengo que atacar, y estoy atacando. A ver si mañana podemos acabar de rematar".

Marc Márquez no se alegra de lo de Bezzecchi

Por último y en un gesto total de compañerismo, Marc Márquez le mandó un mensaje de ánimo a Marco Bezzecchi, que se fracturó la clavícula izquierda en la clasificación, negando al mismo tiempo que se alegrara por lo que ocurrió en Indonesia el curso pasado, donde le obligó a tener que pasar de nuevo por el quirófano.

"He leído la palabra karma desde 2015 y, desde entonces, gané seis campeonatos mundiales. Así que, si esto es karma, bienvenido. El karma no existe y, como saben, todos los pilotos asumimos muchos riesgos. Le deseamos lo mejor a Marco. Ya publiqué en Indonesia que no presionaran a Marco porque estas cosas pasan en las carreras. Y hoy sucedió algo que debemos solucionar para el futuro", subrayó el piloto de Ducati.

Y es que para el vigente campeón del mundo los organizadores deben mejorar la seguridad de los pilotos mucho más: "Porque, una vez más, Bezzecchi, Fermín Aldeguer en Assen y yo en Indonesia, nos lesionamos al caernos en la grava. Espero una pronta recuperación para Bezzecchi, pero espero que podamos solucionar esto en el futuro".