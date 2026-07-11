Karolina Muchova - Linda Noskova: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online la final femenina de Wimbledon 2026

Karolina Muchova y Linda Noskova aseguran el título de Wimbledon para la República Checa, un país que se ha llevado tres de las cuatro últimas ediciones

La primera final de la historia en el Grand Slam entre dos jugadoras de la República Checa dará también el sexto título de Wimbledon al tenis de este país con un duelo sin una favorita clara entre Linda Noskova y Karolina Muchova.

Dos tenistas que, en principio, no aparecían en ninguna de las quinielas y que van a cerrar este sábado el cuadro femenino de All England Club.

Si nos atenemos a la experiencia, Muchova sabe dónde se mete. La tenista de Olomouc ya jugó una final de Gran Slam en 2023 (Roland Garros) y también ha alcanzado las semifinales en el Open de Australia y el US Open.

Noskova, en cambio, lo más lejos que había llegado eran los cuartos de final del Open de Australia en 2024 y, aunque llegaba en muy buen estado, no esperaba avanzar tanto en este Grand Slam.

También en los cara a cara gana Muchova. La más veterana de las dos ya se apuntó el único duelo previo oficial entre ambas, en la tercera ronda del US Open del pasado año.

"Tenemos una gran historia en el tenis checo. Sin duda, el hecho de que seamos tantos. Yo misma, cuando era más joven, admiraba a las chicas que eran quizás cinco años mayores que yo. Y veía lo bien que lo hacían. Eso me dio la confianza de que yo también podía hacerlo", afirma una Karolina Muchova que ahora es la veterana y sirve de ejemplo a otras más jóvenes, como Noskova, ocho años más joven.

La ganadora sucederá en el palmarés checo de Wimbledon a Barbora Krejcikova (2024), Marketa Vondrousova (2023) Petra Kvitova (2011 y 2014), Jana Novotna (1998) y Martina Navratilova, que aunque jugó la mayoría de su carrera bajo bandera de Estados Unidos, los primeros títulos los logró como checa.

¿A qué hora se juega el Karolina Muchova - Linda Noskova?

El partido entre Karolína Muchova y Linda Noskova, gran final femenina de Wimbledon 2026, tendrá lugar este sábado 11 de julio. El encuentro se disputa, como es tradicional en las finales del torneo londinense, a partir de las 17:00 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Karolina Muchova y Linda Noskova en Wimbledon 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se pueden ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tiene su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también se han habilitado hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias, sobre todo en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les hemos dado cumplida cuenta de todo lo que ha acontecido en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.