Tras Fran García, el Betis centra sus esfuerzos en el delantero centro

Manu Fajardo, director deportivo verdiblanco, y Ramón Alarcón, CEO del club bético, se encuentran en Alemania en donde han informado a Manuel Pellegrini sobre cómo van las negociaciones de más fichajes en donde la prioridad es contratar a un goleador que acompañe a Cucho Hernández

El Real Betis tenía dos prioridades en este mercado de fichajes de verano: el lateral izquierdo y el delantero centro. Una vez resuelta la posición defensiva con el fichaje de Fran García, la dirección deportiva liderada por Manu Fajardo centra sus esfuerzos en incorporar a un delantero centro que le dé un salto de nivel a un equipo entrenado por un Manuel Pellegrini que ha sido informado de cómo van las negociaciones. El Real Betis maneja varias opciones, aunque ninguna de ellas está cerrada de momento.

El Real Betis maneja una lista de varios delanteros: Dovbyk, Fábio Silva, Kévin Denkey, Gonzalo García...

El Real Betis, tras haber mejorado la posición de lateral izquierdo, va a realizar un esfuerzo en la demarcación de delantero en donde el club verdiblanco ha reservado una cantidad millonaria que se eleva a los 15 millones de euros tal y como informamos en ESTADIO Deportivo.

El club verdiblanco maneja una lista que está compuesta de varios delanteros de gran nivel a los cuales ha sondeado o, incluso, negociado. Los que más destacan con Artem Dovbyk, Fábio Silva, Kévin Denkey u Gonzalo García.

Artem Dovbyk es uno de los que más gusta pero el Real Betis se ha encontrado con la oposición de la AS Roma, actual equipo del ucraniano, que no está abierto a una cesión. Por otro lado está Fábio Silva quien está por la labor de jugar en España, siendo el Real Betis una de sus opciones favoritas. El portugués quiere salir del Borussia Dortmund.

Por otro lado está Kévin Denkey quien en su día estuvo prácticamente fichado por el Real Betis y que ahora vuelve a estar en el radar del club verdiblanco. Actualmente en la MLS de Estados Unidos, concretamente en el Cincinnati, su entorno se muestra receptivo a fichar por el Real Betis. Finalmente emerge la opción de Gonzalo García, del Real Madrid, que puede cambiar de aires porque con Kylian Mbappé y con la vuelta de Endrick puede que no tenga demasiados minutos.

Ángel Haro, presidente del Real Betis, hace unos días, afirmó que espera incorporar a un futbolista con capacidad para vender camisetas. "Alguno creo que sí puede vender camisetas, pero estamos preocupados en que supongan un equilibrio de jugadores acostumbrados a competir en Champions y jugadores jóvenes, porque estamos en un mundo en el que son necesarias las plusvalías. Estamos muy limitados en nuestro gasto de límite de plantilla. A veces tienes que buscar una cesión con opción de compra".

Por el momento, Manu Fajardo y Ramón Alarcón, CEO del Real Betis, viajaron a Alemania, en donde el equipo verdiblanco está realizando la pretemporada, para informar a Manuel Pellegrini de cómo van las gestiones por el delantero.

Compatibilidad con Cucho Hernández al que el Real Betis no piensa vender

En el Real Betis se esfuerzan en fichar a un delantero el cual tendrá que convivir y luchar por un puesto con Cucho Hernández del cual el club verdiblanco no piensa desprenderse durante este mercado de fichajes de verano.

En el Real Betis están encantados con el rendimiento del delantero colombiano y es por ello que no lo van a vender a no ser que llegue una oferta fuera de mercado.

El Real Betis considera que el delantero que fiche puede convivir perfectamente con Cucho Hernández el cual tiene cualidades más que suficientes para jugar en posiciones más atrasadas o, incluso, volcado a una banda.