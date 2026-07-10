Arthur Fery - Alexander Zverev: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de semifinales en Wimbledon 2026

Arthur Fery y Alexander Zverev abren las semifinales, en las que, indirectamente, Carlos Alcaraz también juega

La gran sensación de la presente edición de Wimbledon, el tenista local Arthur Fery, será el último obstáculo para que Alexander Zverev alcance su segunda final de Grand Slam consecutiva y, como premio, vuelva a ser el número dos del mundo.

Este último premio lo lograría a costa de un Carlos Alcaraz que ya acumula tres meses de baja y que, de momento, no tiene fecha de regreso, aunque este viernes podría quedar todo clarificado, ya que debe pasar una revisión médica y, si todo va bien, recibir el alta.

Fery ha llegado a esta penúltima ronda tras aparecer en el cuadro principal como invitado, ya que se encontraba fuera del top-100 cuando comenzó. De momento, ya ha ascendido hasta el puesto 36, pero de pasar a la final el salto sería histórico.

Para ello debe jugar al nivel que lo hizo ante Cobolli y que Zverev no tenga un día inspirado, ya que el alemán ha ido a más conforma ha avanzado el torneo y frente a Taylor Fritz, en cuartos de final, dio una auténtica exhibición.

Su reciente triunfo en Roland Garros le ha dado la confianza que le ha faltado en otras etapas de su carrera y eso le hace ahora un jugador muy peligroso.

¿A qué hora se juega el Arthur Fery - Alexander Zverev?

El partido entre Arthur Fery y Alexander Zverev correspondiente a las semifinales masculinas de Wimbledon 2026 tendrá lugar este viernes 10 de julio. El encuentro se disputa en el primer turno de la pista central, por lo que el choque se prevé que comience a las 14:30 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Arthur Fery y Alexander Zverev en Wimbledon 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se pueden ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tiene su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también se han habilitado hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias, sobre todo en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.