Oferta en firme a Nikola Mirotic con Valencia Basket y Real Madrid metidos en el lío

El pívot montenegrino es libre para decidir su futuro tras quedar desvinculado del proyecto del Mónaco cuando aún le restaba un año de contrato con los del Principado

El futuro de Nikola Mirotic vuelve a estar bajo los focos. Si su contrato con el Mónaco parecía dejarle fuera de mercado por un tiempo, los problemas financieros de dicha entidad han hecho que termine por quedar libre y que ahora, en verano de 2026, sea una ves más uno de los nombres más deseados en Europa; tanto es así que ya tiene una oferta sobra la mesa con Valencia Basket y Real Madrid en escena.

Mucho interés y un contrato sobre la mesa para Nikola Mirotic

A sus 35 años Mirotic sigue siendo uno de los jugadores con mayor caché en el plano europeo. Pese a que su último curso en el Principado ha quedado tapado por la caída libre de un club que a mitad de curso sufrió una enorme crisis financiera, la clase no es algo que se pierda y por tanto no sorprende que algunos de los mejores conjuntos de Europa como Olympiacos o Fenerbahçe le sigan muy de cerca.

Así es. El campeón de la Euroliga le ve como una excelente adquisición para seguir siendo los mejores, mientras que los turcos, con Sarunas Jasikevicius a la cabeza, creen que les daría un toque de talento diferencial del que han adolecido en la campaña 2025-26. Y no, no son los únicos tras los pasos del ala-pívot.

Según asegura diario Sport, es el Bahçesehir, conjunto de la Eurocup, el que ya ha presentado una jugosa oferta al jugador, quien se estaría pensando quedar fuera del escaparate de la máxima competición continental ante lo que es un ambicioso proyecto. Y ojo al Dubai Basketball de Xavi Pascual, que tampoco le pierde de vista.

El Valencia Basket permanece agazapado... y al acecho

Superado el golpe de ver volar a sus piezas más importantes –incluidos el entrenador Pedro Martínez y Jean Montero– en el Valencia Basket van a toda máquina para volver a conformar una plantilla ilusionante; y sí, en ese escenario aparece un Mirotic que interesa por el Roig Arena.

Aunque está por ver que se lancen finalmente a por él, lo que es indudable es que los 'taronja' cuenta con el presupuesto para hacer frente a un fichaje que supondría un golpe sobre la mesa. ¿Las dudas? Pues en relación a si un elemento de tal prestigio haría que todo tuviese que pivotar sobre él y no con el conjunto como base de todo.

Si por Valencia es posible que presenten una oferta, donde lo han descartado por completo pese a que sonó (y mucho) es en el Real Madrid. Los blancos están centrados en contratar jugadores de gran físico, justo lo que han conseguido convenciendo a Timothy Luwawu-Cabarrot. Además, no quieren hacer un gran esfuerzo económicos para tener de vuelta al de los balcanes.

El último gran acuerdo de la carrera de Mirotic

Tal cual suena. Nikola Mirotic no quiere precipitarse en su decisión porque entiende que puede ser la última de su carrera, al menos de gran calado. Por ello, y aunque su decisión no debería demorarse demasiado en el tiempo, quiere estudiar con detenimiento todo lo que le ofrecen antes de elegir un camino.

A estas alturas no se puede hablar de favoritos. Es obvio que el tema económico tendrá mucho peso, ya que se puede dar por hecho que seguirá compitiendo por la Euroliga dado mucho interés que hay en él. ¿Volver a España? En manos del Valencia Basket está.