El Real Madrid le quita al Barça su fichaje más deseado

Cuando todo apuntaba a Bonga, los blancos han hecho un movimiento y habría cerrado un acuerdo con Timothé Luwawu-Cabarrot

La pugna entre el Real Madrid y el Barça por algunos de los exteriores más deseados de la Euroliga ha dado varios bandazos en las últimas horas y cuando parecía que el equipo blanco se iba a llevar al internacional alemán Isaac Bonga, el que podría recalar en sus filas finalmente sería el francés Timothé Luwawu-Cabarrot, su verdugo en la pasada final de la Copa del Rey.

El Barça tenía a ambos como objetivos. Tras las ocho bajas que había anunciado y la desvinculación a última hora de Will Clyburn, el club blaugrana había apostado claramente por estos dos jugadores para recomponer su juego exterior. Y ahora podría encontrarse con que no llega ninguno.

Por Isaac Bonga no sólo estaban interesados el Madrid y el Barça, sino que también oros clubes potentes de la Euroliga. Uno de ellos es el Panathinaikos, junto a Olympiacos, el que más dinero invierte en fichajes. El club griego ha subido la oferta en los dos últimos días y, salvo giro mayúsculo, Bonga acabará allí. Con su llegada se ha especulado con una posible salida de Juancho Hernangómez, por quien está interesado el Real Madrid. Sin embargo, los blancos buscaban un exterior y han avanzado por el otro objetivo blaugrana: Timothé Luwawu-Cabarrot.

Acuerdo entre el Madrid y Timothé Luwawu-Cabarrot

Tal es el avance de la operación que, según publica AS, ya se han cerrado un acuerdo total con el francés y ahora deben negociar con el Baskonia qué precio le pone, ya que aunque acaba contrato, el internacional francés está sometido al derecho de tanteo.

El Baskonia iba a incluirlo en la lista de jugadores sujetos al tanteo, aunque es consciente de que no podrá llegar a las cifras que le ofrece el Madrid y todo apunta a que sería para alcanzar un acuerdo y sacar rentabilidad. Es el mismo caso del Barça con Willy Hernangómez, al que presumiblemente también someterá al tanteo pese a que no le ha renovado ante el interés baskonista.

Luwawu-Cabarrot ha cuajado una gran segunda campaña en Vitoria, donde se ha erigido en el líder del equipo ante las bajas prestaciones de Markus Howard y después de un año de adaptación. El francés jugó seis años en la NBA antes volver a Europa para estar un año en el Olimpia de Milán y otro en el ASVEL Lyon-Villeurbanne.

Pradilla y Pedro Martínez, los siguientes

De confirmarse este fichaje, sería el segundo del equipo blanco tras el de Jaime Pradilla. La llegada del ala-pívot maño aún no se ha hecho oficial. De hecho, tampoco lo han hecho con Pedro Martínez para el banquillo. Sólo se ha comunicado la salida de Sergio Scariolo y la de Trey Lyles.

Sin embargo, el Valencia Basket ya ha comunicado la salida de ambos, por lo que podría ser a partir de este lunes, una vez acabados los compromisos con la selección española, cuando empiecen a hacerse oficiales todos los refuerzos.