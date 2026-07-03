Pedro Martínez rompe su silencio y explica por qué eligió al Real Madrid por encima del Valencia Basket

El entrenador catalán deja la entidad 'taronja' para sustituir en la casa blanca a Sergio Scariolo y levantar a un equipo que ha cerrado la temporada sin conseguir un solo título

Es la noticia que ha provocado el gran terremoto del baloncesto nacional. Pedro Martínez, tras un año de ensueño con el Valencia Basket, aceptó por sorpresa la oferta del Real Madrid para abandonar el club 'taronja', al cual deja en una situación límite, ya que pese a perder muchos jugadores de su plantilla, contaban con el preparador catalán para poder reconstruir el proyecto y seguir entre los mejores de Europa.

Ya no podrá ser. Ni el hecho de haber ganado la Liga ACB ha sido suficiente para que el técnico de 65 años diga no a la gran oferta que le ha puesto encima de la mesa Florentino Pérez, quien no ha duda en poner toda la carne en el asador para hacerse con sus servicios y sustituir así a Sergio Scariolo.

Pedro Martínez explica su decisión de firmar con el Madrid

Si bien algunos medios apuntaban al asunto financiero como determinante, mientras otros señalaban que lo veía como la gran oportunidad de cerrar su carrera por todo lo alto, no ha sido hasta ahora, con una entrevista concedida a Las Provincias, cuando Pedro Martínez ha puesto negro sobre blanco para hacernos entender su decisión.

"Me gustó el planteamiento del Madrid, de máxima ambición. Quiero ver si soy capaz de estar a la altura de un proyecto así. La oferta del Valencia era muy similar a la del Madrid en términos económicos, solo que por dos años en vez de tres", aclara dando la razón a aquellas informaciones que apuntaban a que los valencianos habían hecho un gran esfuerzo financiero para retenerle.

Desmiente al Valencia Basket

Así es. En el último comunicado emitido por los 'taronja' respecto a la situación de Pedro Martínez se señaló que los blancos habrían contactado con el técnico mientras este dirigía al equipo en la final de la Liga ACB. Por ello, el catalán recibió numerosas críticas, más aún tras mandar un mensaje de unidad en la fiesta por el titulo recién conseguido. Ahora aclara que no han sido así las cosas.

"En el discurso del Roig Arena no sabía que me iba a marchar, quería mandar un mensaje de cultura de club", señala Martínez, quien ha dejado un enorme vacío en el Valencia Basket para afrontar el que puede ser último gran reto de su carrera con un Real Madrid en el que sin duda también habrá un gran número de cambios respecto a la concepción de su plantilla.