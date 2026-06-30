El Real Madrid no frena con Pedro Martínez y vuelve a Valencia para cerrar dos fichajes

La entidad blanca está decidida a reforzarse con sus primeras opciones y estas pasan por seguir pescando en territorio valenciano, donde pueden verse abocados a reconstruir su equipo partiendo desde el cero más absoluto

El Real Madrid nos ha hecho tener que mirar no dos veces, sino muchas más, para creernos que su próximo entrenador va a ser Pedro Martínez. El catalán de 65 años parecía estar más que asentado en el Valencia Basket, pero según señalan fuentes locales entiende que esta es una oportunidad que no podía rechazar. Sí, los blancos se llevan al entrenador del actual campeón de la Liga ACB, pero no piensan quedarse ahí.

Según informa Cadena SER Valencia, el equipo de la capital de España piensa seguir pescando en el Roig Arena; tanto es así que en su plan está cerrar el fichaje de dos jugadores del club 'taronja', empezando por un Jaime Pradilla con el que ya tendrían prácticamente cerrado un acuerdo tras comunicarle que no habría problema en pagar su cláusula de rescisión.

Jaime Pradilla, a un paso del Madrid

Tal cual suena. Haciendo gala de su tremendo músculo económicos, el Real Madrid está en disposición de pagar los 1,5 millones de euros que estiman el contrato de Jaime Pradilla con el Valencia para que pueda ser liberado de su actual acuerdo, el cual se extiende hasta junio de 2028.

Aunque el ala-pívot está muy contento a orillas del Turia, donde es pieza esencial de un proyecto que además de conquistar la Liga se plantó en la Final Four de la Euroliga, este estaría inclinado a aceptar la jugosa oferta presentada por un Madrid decidido a hacer del Valencia Basket su principal nido de este verano.

Kam Taylor será el siguiente en llegar

El juego desarrollado por los valencianos en la temporada 2025-26 ha impresionado a propios y extraños, por ello no sorprende que los grandes de Europa –entre ellos el Real Madrid– vean una oportunidad de reforzarse con fantásticos jugadores; y sí, en esa lista de deseos está un Kam Taylor que también podría hacer las maletas en breve.

Con experiencia de sobra en la Liga ACB y un juego que le convierte en determinante a ambos lados de la cancha, el estadounidense vería con buenos ojos tal cambio de aires, ya que a sus 31 años sería algo así como su último gran paso al frente.

El último intento del Valencia Basket, en saco roto

Sí, el Valencia Basket se está quedando sin jugadores. Lo que ha sido el proyecto más emocionante de la campaña ya finalizada se ve ahora obligado a reinventarse. Desde la prensa local aseguran que han igualado las ofertas recibidas por parte de todos sus jugadores, pero que estos, en masa, han optado por salir al entender que tienen mejores opciones a título meramente deportivo. Sea tan así o no, lo cierto es que la desbandada es un hecho.