Fábio Silva, Dani Ceballos y, si cuadra todo, Sofyan Amrabat... incluso en septiembre

En La Cartuja dibujan el escenario ideal para esta recta final del mercado veraniego, que pasa por realizar tres fichajes y, seguramente, permitir cuatro salidas, ninguna de ellas traumáticas (ni Natan ni Abde, salvo sorpresa), aunque la planificación podría abrocharse más allá del 31 de agosto

El Real Betis quiere hacer no menos de tres fichajes y, para ello, sin una gran venta que a estas alturas sería una sorpresa (porque no hay nada iniciado), deberá dar al menos cuatro bajas, tres de ellas bajo la fórmula del traspaso, aunque siempre intenta conservar un porcentaje de los más jóvenes para aumentar los réditos en el futuro. Le ha ido bien con Nobel Mendy y apunta a que seguirá frotándose las manos con Assane Diao y, tarde o temprano, con Jesús Rodríguez. Una estrategia de monetización que no funciona todo lo bien que a otros, que se llevan la 'manteca' de golpe, pero sí supone un goteo constante de plusvalías.

El Rayo, un ejemplo de rentabilización: más 35 millones en plusvalías rápidas

Seguro que en La Cartuja le están dando vueltas a cómo obtener más ingresos extraordinarios rápidamente para que, como en el ejercicio 25/26, no haya que cerrar con pérdidas y buscar luego reajustes que, además, perjudican al límite salarial a corto plazo. Un buen ejemplo es el Rayo Vallecano, que se llevó al central senegalés por 2,8 millones y lo ha vendido por un paquete (bonus incluidos) de 25 millones, aunque deba darle cinco a los verdiblancos. A otro que gustaba por estos lares, Pep Chavarría, que les costó menos de dos millones, le han sacado diez veces más. Y el lateral zurdo, loco de contento por irse al Chelsea.

Apurar no por gusto, sino por necesidad

Como las siete últimas (la invernal más reciente, al menos, Álvaro Fidalgo llegó un día antes del 'deadline'), esta ventana de transferencias se va a cerrar con el Real Betis apurando al máximo los plazos en busca de reducir esos "precios inflados" que denunciaba Manu Fajardo, sobre todo para los delanteros. Precisamente, un '9' es la prioridad en Heliópolis, donde dibujan como escenario ideal la llegada de Fábio Silva (el que más gusta de largo desde hace meses y el que creen que se pondrá finalmente a tiro como cedido con opción de compra, sin obligación), Dani Ceballos y Sofyan Amrabat.

Pellegrini insiste en Amrabat y Fajardo, si puede, siempre le contenta

Digan lo que digan gurús, expertos y periodistas con línea directa, el de Huizen sigue siendo el pivote que más gusta a Manuel Pellegrini, que tiene un peso decisivo en los fichajes todavía. Evidentemente, él opina y, luego, no siempre se le puede contentar. Pero se intenta. Están atentos a otros '5' como Enzo Barrenechea, aunque, si los números cuadran, se procurará el retorno del internacional marroquí. Quien, por cierto, trabaja para que las prisas no le hagan elegir una opción seguramente más rentable para su bolsillo, aunque no la que desea, que es volver al otrora Estadio Olímpico de Sevilla. Igual que Ceballos, desea desvincularse del Fenerbahçe y operar como agente libre.

Mi apuesta: fuera Pablo García, Iker Losada, Nelson Deossa y Gonzalo Petit

De ser así, el Real Betis podría incorporar a ambos (o a uno o a ninguno, claro) más allá del 'deadline day', que este verano coincide con el 31 de agosto. Basta con que tenga fichas vacantes (las habrá, aunque vale igual hacerse hueco fuera de plazo, como confirma LaLiga), acuda al mercado de jugadores en paro y cuente con margen salarial. A esto ayudarán, al menos, cuatro salidas, ninguna en principio dolorosa (ni Natan de Souza ni Ez Abde tienen muchas ganas de marcharse, como tampoco sus pretendientes de poner sobre la mesa 45 millones y 60 millones, respectivamente). Mi apuesta: Pablo García (si el Hull City afina su oferta), Iker Losada, Nelson Deossa y Gonzalo Petit.