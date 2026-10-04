La lluvia pone en evidencia a la nueva Fórmula 1 en Sepang: carrera suspendida y una imagen surrealista

Las inclemencias meteorológicas están impidiendo que el certamen se celebre. Hubo una salida caótica en un intento por reanudarla y, ahora, han decidido parar el evento hasta que el tiempo lo permita

La carrera dominical del Gran Premio de Bahréin estaba prevista para las nueve de la mañana, hora española, pero las inclemencias meteorológicas han hecho que se suspenda hasta nuevo aviso.

La lluvia intensa que está cayendo sobre el circuito de Sepang, en Malasia, sede del aplazado Gran Premio de Baréin, obligó a retrasar la salida del decimosexto del Mundial de Fórmula Uno.

Y cuando por fin decidieron comenzar el certamen y parecía que lo peor del diluvio ya había pasado, una salida caótica ha provocado que el evento quede suspendido hasta nuevo aviso.

El trazado de Sepang regaló una escena todavía muy surrealista en la que varios monoplazas comenzaron a quedarse prácticamente sin poder acelerar, algunos incluso terminaron detenidos en pista. Ante tal panorama, Dirección de Carrera ha acabado suspendiendo el procedimiento de salida.

El plan inicial era que los pilotos dieran varias vueltas detrás del Safety Car para desplazar agua, comprobar las condiciones del asfalto y, si era posible, preparar posteriormente una salida en parado. Sin embargo, la pista hizo que Isack Hadjar llegase incluso a salirse de ella durante dicho procedimiento.

Verstappen enciende las alarmas

Max Verstappen, que parte desde la pole, ha sido uno de los primeros en alzar la voz. El piloto de Red Bull comenzó a circular a una velocidad anormalmente baja mientras el Safety Car se escapaba por delante. El neerlandés intentaba acelerar, pero su coche simplemente no respondía como debía. Ante dicho escenario, todos los pilotos se marcharon al pit lane para entender qué estaba pasando.

Cabe recordar que la Fórmula 1 actual depende enormemente de la electrónica para gestionar la entrega de potencia y la respuesta del acelerador, y los coches de 2026 tienen además una importancia todavía mayor de la parte eléctrica de la unidad de potencia. En condiciones de lluvia, la FIA aplica incluso configuraciones específicas para limitar esa entrega eléctrica.

Aunque esto no quiere decir que el agua provocara directamente el fallo, el hecho de que diferentes fabricantes hayan sufrido problemas parecidos ha dejado en evidencia a la categoría reina.

La parrilla de salida del Gran Premio de Bahréin 2026

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) partirá, cuando se reanude, desde la 'pole', completando una primera fila de lujo el siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari); en una carrera que el líder del campeonato, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), afronta desde la tercera plaza.

El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin) saldrá duodécimo, una posición por delante de su compatriota Carlos Sainz (Williams); en una prueba en la que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) largará vigésimo; y el argentino Franco Colapinto (Alpine); vigésimo primero.

Así se ha reanudado la carrera

Finalmente, a las 11:40 hora española, la carrera ha comenzado. Eso sí, llena de incidentes y adelantamientos nada más empezar. Entre ellos, se anotó uno entre Leclerc y Hulkenberg en la misma salida, en lo que fue un error del piloto monegasco de Ferrari.

Posteriormente, Valtteri Bottas se salió de la pista y el Safety Car volvió a tener protagonismo. Y tras reanudarse, Carlos Sainz se tocó con Bortoleto y de ir octavo pasó a la decimoctava posición. Al menos, la repetición mostró que fue Bortoleto quien tocó a Sainz, por lo que el brasileño fue sancionado con diez segundos.