Cuando regresó después de El Gran Derbi disputado este pasado sábado, el extremo nervionense se percató de que unos ladrones habían accedido a su casa. Cuarto caso en sólo un mes, tras los asaltos sufridos por Antony, Parrott y Sergio Rico

A Rubén Vargas le esperaba una pesadilla cuando regresó a su casa en la noche de este pasado sábado. El extremo había logrado superar unas molestias físicas que le empujaron a abandonar antes de tiempo la concentración con la selección de Suiza, acabó la semana con el grupo y Luis García Plaza le eligió como titular en El Gran Derbi ante el Real Betis﻿. Jugó 80 minutos, antes de dejar su sitio a Peque, evidenciando que no está tan cómodo en la derecha como cuando se interna o se cambia a la izquierda. Kike Salas rescató un punto; pero el suizo sigue sin marcar en LaLiga, sigue lejos de su mejor versión y, para colmo, cuando llegó a su domicilio encontró de todo menos un placentero descanso.

La Policía Nacional investiga un robo en la casa de Rubén Vargas

Mientras toda Sevilla sólo tenía ojos para lo que estaba sucediendo sobre el terreno de juego del Ramón Sánchez-Pizjuán, unos ladrones encapuchados asaltaron la casa de Vargas para desvalijarla y para extender aún más la larga lista de robos en viviendas de lujo que de un tiempo a esta parte se están produciendo con bastante asiduidad en el área metropolitana y que tienen como recurrentes víctimas a los futbolistas del Sevilla FC y del Real Betis.

Según la información que adelantaba el periódico Diario de Sevilla a última hora de la noche del sábado, confirmada por fuentes de la Policía Nacional y del propio Sevilla FC, la mejor noticia dentro del enorme disgusto que se llevó Vargas fue que no había nadie en la vivienda en el momento del asalto﻿, ya que este tipo de asaltantes acumulan varios episodios violentos. No ha trascendido por el momento el botín sustraido, pero el jugador echó en falta diversos objetos de lujo en la exclusiva casa en la que reside en Olivar de Quintos, término de la ciudad de Dos Hermanas.

Rubén Vargas posa en su casa, en una imagen compartida en sus redes sociales. / @iamrubenvargas

Parrott y Antony fueron asaltados con sólo tres días de diferencia

Hace poco más de un mes, el pasado 17 de octubre , le tocó pasar por el mismo disgusto a Troy Parrott cuando volvía después de jugar en La Cartuja un partido liguero ante el FC Barcelona. El delantero del Real Betis puso en manos de la Guardia Civil unas imágenes de las cámaras de seguridad en la que también se veían a unos encapuchados accediendo a la vivienda que tiene en la urbanización de El Zaudín Golf, en el municipio sevillano de Tomares. Las pérdidas materiales fueron cuantiosas, pero tampoco había nadie en el interior.

Este hecho hizo que el Real Betis pusiese seguridad privada en los días de partido, ya que sólo tres días antes de lo sucedido con Parrott, el 14 de octubre durante el transcurso del Real Betis - FC Porto de UEFA Champions League﻿, también fue asaltada la vivienda de Antony dos Santos. Fue el propio atacante brasileño, a través de sus redes sociales, quien anunció lo sucedido y se mostró muy afectado, ya que en esa ocasión su hijo estaba en casa. Por suerte, no sufrió daño alguno.

Parrott y Antony conversan durante el duelo de Champions entre Borussia Dortmund y Betis. / Imago

La violencia sufrida por Sergio Rico y los casos de Sergio Ramos﻿, María del Monte, Rocío Osorno...

No pueden decir lo mismo el exsevillista Sergio Rico y su pareja, Alba Silva. En la misma semana de los robos a Parrott y Antony, el 19 de octubre, vivieron en su casa de la urbanización La Juliana, en Bollullos de la Mitación﻿, el asalto más violento de todos los que se han reportado recientemente. Y es que, además del robo, el portero fue agredido y maniatado cuando se encontraba cenando junto a su mujer, que entró en ataque de pánico; sus dos hijos pequeños y su suegra.

En la misma zona, el 20 de septiembre de 2023, también fue desvalijado Sergio Ramos mientras jugaba en Francia un partido de Champions entre el RC Lens y el Sevilla FC. La cantante María del Monte, maniatada en su casa de Gines en la noche del 24 de agosto de 2023 y con un sobrino suyo entre los detenidos; o a la diseñadora Rocío Osorno﻿, que también se encontraba junto a su pareja e hijos en el momento en que los ladrones accedieron a su hogar en el Aljarafe sevillano el pasado 4 de septiembre de 2026 también han pasado por este tipo de pesadillas.