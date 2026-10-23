El Betis toma medidas por la oleada de robos en las casas que ya afecta a Antony y Parrott

El club verdiblanco comenzó a reforzar la seguridad privada en los domicilios de sus profesionales, de momento los días de partido, desde este miércoles ante el Feyenoord, amén de recalcar las instrucciones en materia de protección personal a técnicos y futbolistas en coordinación con la Policía

La oleada de robos que están sufriendo varios futbolistas profesionales en sus domicilios, que comenzó el 20 de septiembre de 2023 en la finca 'La Alegría' propiedad de Sergio Ramos en Bollullos de La Mitación y que terminó de momento la noche del 19 de octubre de 2026 en la casa del también ex sevillista Sergio Rico, igualmente situada en la urbanización de La Juliana, ha afectado entre medias a dos jugadores del Real Betis, el extremo Antony Matheus dos Santos y el delantero Troy Parrott, lo que ha puesto en alerta a la entidad verdiblanca, que ha decidido reforzar la seguridad privada en los domicilios particulares de sus profesionales en los días de partido.

Así lo confirma la entidad de La Cartuja en 'pétit comité', indicando que, en coordinación con las fuerzas del orden, ha optado por incrementar la presencia de efectivos del gremio en las casas de los deportistas, por el momento los días de partido, amén de recalcar las instrucciones en materia de protección que ya de por sí se traslada al plantel cuando sus componentes llegan y/o adquieren una vivienda. Y es que, tras denunciar el propio atacante paulista que unos ladrones habían sustraído varios objetos de valor en su adosado de Olivar de Quintos (dentro del término municipal de Dos Hermanas), le ha ocurrido lo mismo a su compañero irlandés.

Sólo un caso de los cuatro conocidos a futbolistas y ex futbolistas fuera del Aljarafe

El caso de Antony Matheus dos Santos es curioso, ya que es el único por ahora fuera de la comarca del Aljarafe, destino favorito para una oleada de atracos que ha afectado igualmente a famosos como la presentadora y ex tonadillera María del Monte y su mujer, la periodista Inmaculada Casal, en su hogar de Gines. Además, como confirmaba luego en sala de prensa Manuel Pellegrini, uno de los dos hijos del brasileño estaba presente durante el incidente, lo que añade más sensación de indefensión y rabia al ex del Manchester United, que no pasa por su mejor momento y se encontraba en esos momentos jugando contra el Oporto en el otrora Olímpico de Sevilla.

Más suerte en este sentido tuvo Troy Parrott, cuya casa en la urbanización El Zaudín Golf de Tomares estaba vacía cuando varios encapuchados accedieron a la misma durante el pasado sábado 17 de octubre, con el ariete irlandés disputando igualmente en La Cartuja el encuentro liguero frente al FC Barcelona. Por todo ello, y aunque en este caso no hubo ni víctimas personales ni daños materiales, el Real Betis ha tomado cartas en el asunto, como ya se ha indicado más arriba, y reforzado la seguridad privada en los domicilios de los jugadores mientras la Policía y la Guardia Civil intensifican sus pesquisas para detener a una banda de ladrones que podría ser la misma siempre.