El Betis vuelve a chocar contra la justicia deportiva y se resigna: acata la sanción a Facundo Bernal, ratificada por el Comité de Apelación

Los abogados de la entidad verdiblanca apelaron los cuatro encuentros que el Comité de Disciplina le impuso al uruguayo por su expulsión contra el Barcelona y, tras la negativa del juez federativo, renuncia solicitar al TAD una suspensión cautelar para asegurarse de que al menos llegue para jugar por primera vez El Gran Derbi

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha pronunciado de manera desfavorable sobre el recurso elevado por los servicios jurídicos del Real Betis después de que el Comité de Disciplina castigase con cuatro partidos de sanción a Facundo Bernal por su expulsión en el polémico encuentro liguero ante el FC Barcelona y de que rematase la jugada imponiendo dos encuentros al director deportivo, Manu Fajardo, así como una amonestación para Manuel Pellegrini por sus quejas sobre la actuación arbitral.

En la sentencia publicada a primera hora de la tarde de este viernes, el juez de Apelación ha seguido la previsible y habitual línea corporativista. Es decir, no le ha llevado la contraria a sus compañeros de Disciplina y ha ratificado el castigo de cuatro partidos que dejará a Pellegrini sin el internacional uruguayo en los encuentros ante el RC Celta de Vigo, CDA Navalcarnero, Málaga CF y Elche CF.

Así, el ''6' verdiblanco regresará en LaLiga justo para El Gran Derbi del 21 de noviembre. Antes sólo podrá contar para el duelo de Champions League en Alemania ante el Borussia de Dortmund. De hecho, según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, el Real Betis ha decidido aceptar el castigo aun sin estar de acuerdo y renuncia a ejercer su derecho de solicitar ante el TAD una suspensión cautelar por temor a que sea peor el remedio que la enfermedad y a que una baja pospuesta pueda resultar aún más inoportuna para el equipo.

El acta arbitral del Betis - Barcelona ya encaminaba la sentencia hacia los cuatro partidos de sanción

El escrito de Ricardo de Burgos Bengoetxea explica que Facundo Bernal fue expulsado "en el transcurso de una confrontación por sujetar a un adversario por el cuello y propinarle dos cabezazos en el rostro de forma consecutiva, no estando el balón en juego. El jugador rival no precisó de asistencia médica y pudo continuar el encuentro". Además, recogió el mosqueo del director deportivo del Betis, Manu Fajardo, tras el gol anulado a Lo Celso: "Pateó el balón situado en la zona del cuarto árbitro llegando a impactarle en su pierna sin fuerza".

Los servicios jurídicos del Real Betis presentaron alegaciones al acta arbitral del partido adjuntando pruebas videográficas para que se tuviese en cuenta como atenuante la provocación de Lamine Yamal y la acción fuese juzgada como 'acción violenta' (entre 1 y 3 partidos de castigo) y no como 'agresión' (de 4 a 12). El Comité de Disciplina de la RFEF -lo que siempre fue llamado Comité de Competición- desestimó la solicitud recordando que le habían impuesto la sanción mínima (4); pero los abogados verdiblancos decidieron elevar su recurso al Comité de Apelación.

Facundo Bernal pidió perdón pero no se libró de la reprimenda de Manuel Pellegrini

Héctor Bellerín comentó en zona mixta que, tras el partido contra el Barça, Facundo Bernal se disculpó con sus compañeros en el vestuario; pero, además, el jugador del Betis también reclamó el perdón del beticismo a través de sus redes sociales. "Quiero pedir disculpas a mis compañeros y a la afición del Real Betis por haber dejado hoy al equipo con un jugador menos. No suelo reaccionar así y debí controlarme en esa jugada. Asumo la responsabilidad y no volverá a ocurrir", escribió el pivote charrúa en Instagram.

Pellegrini salió en su defensa, pero sin eximirle de reprimenda. "Lamine Yamal lo empuja, lo provoca, le pega un buen empujón (también a Álvaro Valles) y el otro responde. Con criterio futbolístico, llamas a los dos jugadores, hablas con ellos, le muestras amarilla a cada uno y ya está; pero no puedes desequilibrar así el partido. La agresión existe y estuvo muy mal que entrara a responder, pero la agresión también viene del otro jugador. Ahí se terminó el partido", se quejó el técnico del Betis en la rueda de prensa posterior al partido, aún en caliente por lo sucedido.

Ya en frío, tres días después y en la previa del Betis - Feyenoord de UEFA Champions League, el chileno riñó al uruguayo por entrar al trapo: "No sé si el club ha recurrido. No le echamos solamente a la culpa al árbitro, nosotros también cometimos errores y dentro de ellos estuvo el error de la expulsión, errores en el juego, en alguno que otro gol... No sé lo que va a pasar con Facundo; para mí, es tema cerrado. Lo hablo normalmente con los jugadores: las 24 horas siguientes a una derrota o a una victoria son para disfrutarlas cuando ganas y para pasar la amargura cuando pierdes. Terminado. Lo que sucedió, sucedió".