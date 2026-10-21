La traca final del polémico Betis - Barcelona: durísimas sanciones para Facundo Bernal y Manu Fajardo; advertencia para Pellegrini

El juez del Comité de Disciplina de la RFEF impone la pena mínima dentro de la máxima sanción que le podía imponer al futbolista uruguayo por su expulsión en el violento lance con Lamine Yamal, se ceba con el director deportivo por patear un balón con rabia y, además, amonesta a Manuel Pellegrini por sus protestas públicas

Por si la polémica y la indignación generalizada era poca, este miércoles ha irrumpido en la escena el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para encender la traca final en el encuentro del pasado sábado entre el Real Betis y FC Barcelona. En un colmo de lo sucedido en el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea y Carlos del Cerro Grande, el Comité de Apelación no sólo no ha teniendo en cuenta el recurso presentado por los servicios jurídicos del club verdiblanco, sino que además ha sancionado de manera desproporcionada al futbolista Facundo Bernal y al director deportivo, Manu Fajardo; además de amonestar a Manuel Pellegrini por sus sinceras quejas en la rueda de prensa posterior.

La acción de Facundo Bernal sobre Lamine Yamal ha sido sancionada como agresión y le han caído cuatro partidos de castigo; por lo que volverá justo para El Gran Derbi que enfrentará al Sevilla FC y al Real Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el fin de semana del 21 o 22 de noviembre. A Manu Fajardo le han impuesto dos encuentros por patear un balón que estaba en la banda para desahogar su enfado por el golazo anulado a Giovani Lo Celso por la discutida mano del Cucho Hernández y a Pellegrini ha recibido una amonestación por expresar su disconformidad con la actuación del árbitro. Según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, la entidad ya prepara un nuevo recurso ante el Comité de Apelación.

Bernal fue expulsado en el minuto 54, en el marco de un pique multitudinario que inició Álvaro Valles intentando levantar del césped a Fermín López, que fingía un daño terrible buscando que el árbitro anulase otro tanto del Betis. Al lío entró con vehemencia Lamine Yamal para empujar al portero local y el uruguayo apartó al internacional español, que se revolvió con violencia hacia él. La reacción del mediocentro verdiblanco fue aprovechar su corpulencia para neutralizar al atacante culé con sus brazos, acercarle a su cuerpo y darle dos cabezazos leves. El recurso del club se basaba en desmontar la redacción del acta y hacer que fuese juzgada como "acción violenta" (de 1 a 3 partidos) y no como agresión (de 4 para arriba).

4 partidos a Facundo Bernal por agresión y descartado el atenuante de la provocación de Lamine Yamal

"En el acta arbitral del encuentro correspondiente a la jornada 9, disputado el 17 de octubre de 2026 entre el Real Betis y el FC Barcelona, figura que en el minuto 54 el jugador Facundo Bernal fue expulsado por 'Sujetar a un adversario por el cuello y propinarle dos cabezazos en el rostro de forma consecutiva, no estando el balón en juego'. Vistas las alegaciones formuladas por el Real Betis Balompié, este Comité de Disciplina considera desestimar las alegaciones e imponer cuatro partidos de sanción.

"El Real Betis sostiene que el acta incurre en error material manifiesto al no reflejar adecuadamente el enfrentamiento previo ni la intervención del jugador adversario, sin que pueda apreciarse la agresión descrita en el acta. Solicita que se deje sin efecto la expulsión y, subsidiariamente, que los hechos se califiquen conforme al artículo 130.2 del Código Disciplinario, con apreciación de la atenuante de provocación suficiente prevista en su artículo 10.b)", añade la sentencia del Comité de Disciplina.

"Examinadas las alegaciones y la documentación videográfica aportada, este Comité considera que no procede estimar las mismas. El visionado permite apreciar que el jugador sancionado efectivamente realiza la acción descrita en el acta arbitral. Tal conducta constituye una agresión subsumible en el artículo 103.1 del Código Disciplinario de la RFEF, y no una mera conducta violenta. Procede, por tanto, imponer la sanción de cuatro partidos de suspensión; mínimo previsto en el citado artículo 103.1. Habida cuenta de que se impone la sanción mínima legalmente prevista, este Comité no considera necesario entrar a valorar la concurrencia de la circunstancia atenuante de provocación alegada por el club".

2 partidos a Manu Fajardo y amonestación para Manuel Pellegrini

El Comité de Disciplina también ha impuesto dos partidos de suspensión al director deportivo del Real Betis, Manu Fajardo, "por conducta contraria al buen orden deportivo" y le añade la multa económica accesoria en aplicación del artículo 52. "Tras la revisión del VAR de la primera mitad -el gol anulado a Lo Celso- pateó el balón situado en la zona del cuarto árbitro llegando a impactarle en su pierna sin fuerza", describe el acta de Ricardo de Burgos Bengoetxea. Además, el juez federativo añade una amonestación para el entrenador del conjunto de las Trece Barras, Manuel Pellegrini, "por formular o realizar observaciones, gestos o reparos al árbitro principal, a los asistentes y al cuarto árbitro (Artículo: 118.1 c)".

Los encuentros de LaLiga que se pierde Facundo Bernal

Al ser más de tres partidos, el castigo se cumple entre LaLiga y la Copa del Rey. Es decir, el Real Betis no podrá contar con el concurso del mediocentro Facundo Bernal en el choque del próximo domingo, ante el RC Celta de Vigo en Balaídos; en el del 28 de octubre con el CDA Navalcarnero, en la primera ronda copera; en el del 31 de octubre, frente el Málaga CF en La Cartuja; y en el del 8 de noviembre, contra el Elche CF en el Martínez Valero. Volvería justo para el El Gran Derbi con el Sevilla FC que se jugará en el Ramón Sánchez-Pizjuán entre el 21 y 22 de noviembre. Entre medias, Pellegrini también podrá alinearle contra Feyenoord Rotterdam, Borussia de Dortmund y Como 1907, pues la sanción no aplica en la UEFA Champions League.