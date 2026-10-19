De Burgos Bengoetxea queda al descubierto en el gol anulado a Lo Celso en el Betis - Barcelona: "Chequéame la mano que es lo que me piden, Cerro"

Nuevas imágenes tras el tanto del rosarino desvelan que la petición de Pedri es determinante en la decisión de anular el gol de De Burgos, que le explica a Lo Celso por qué lo anula pese a los argumentos precisos del bético

La jornada 9 del campeonato liguero ha unido a Betis y Sevilla como víctimas de decisiones arbitrales que condicionaron sus partidos ante el Barcelona y Real Madrid. Y aunque es verdad que este lunes se ha hablado especialmente de lo ocurrido en el Santiago Bernabéu, especialmente sobre la roja perdonada a Arda Güler con cero a cero, todavía colea la polémica de la derrota heliopolitana contra los azulgranas.

Y es que en La Cartuja el Betis se vio perjudicado por varias resoluciones de Ricardo de Burgos Bengoetxea, sobre todo con el gol anulado a Lo Celso que suponía el empate a dos, y la expulsión de Facundo Bernal justo después de marcar Abde el 2-3 por un enganchón con Lamine Yamal.

El tanto de Lo Celso fue revisado a instancias del VAR y del propio colegiado por unas manos previas en una acción que el Betis considera de otra jugada anterior y en la que entienden que recibe un empujón que provoca el toque en el brazo para llevarse el esférico. Por ende, la gran duda residía en si se trataba de la misma jugada o no, porque de no serlo no podía invalidar la obra maestra de Lo Celso.

Conversación desvelada entre Lo Celso y De Burgos sobre el gol anulado

Circunstancia en la que el centrocampista argentino insistió en la conversación que mantuvo con Ricardo de Burgos en la que, como desvela la secuencia emitida este lunes por los compañeros de Movistar, el trencilla le rebate su punto de vista al argentino y le explica por qué anuló su gol de bella factura.

De esta forma, el centrocampista bético le insiste en que la del gol se trata de una nueva posesión al haber un despeje de Rodri de por medio, lo que, sin embargo, niega de forma insistente el árbitro.

"¿Sabes por qué me vas a dar la razón? Porque el Barcelona en un momento agarra la posesión del balón", le indicó Lo Celso al árbitro, que le respondió con rotundidad: "No tiene posesión, tienes un despeje. Posesión es control de balón".

No se quedó conforme el internacional albiceleste, que le expuso como había sido la jugada al afirmar que "el lateral derecho se la da a Rodri y Rodri tira...". Estas explicaciones no convencieron a De Burgos, que se mantuvo en sus trece con continuas negativas: "No, no, que no, que no. No tiene control de balón. No lo juega deliberado, son rechaces, son rebotes".

Explicación detallada de Lo Censo que no convención al colegiado

No se rindió lo Celso y amplió sus argumentos con una explicación detallada de la acción azulgrana. "Pero si Rodri puede controlar, dan el pase y la tira para arriba, hay una disputa de cabeza, hay tres jugadas que lo invalidan. Míralo después otra vez. El lateral derecho, Koundé, se la da a Rodri y Rodri tira un balonazo para arriba", detalló Lo Celso, pero el colegiado ya había tomado una decisión inamovible: "Que no, Gio. Para mí no. No puede controlar. Que no, para mí no, Gio". Y no validó un gol que habría dibujado otro partido.

Pide revisar la mano al VAR porque se le pide Pedri

No obstante, en otro vídeo compartido por dicho operador se destapa una conversación que ha provocado a indignación del beticismo, porque se aprecia y escucha claramente como De Burgos Bengoetxea pide chequear la mano a Del Cerro Grande, responsable en el VAR, justo después de que Pedri se lo pidiera.

Así, el medio azulgrana le dice que es "mano clarísima" y el árbitro responde que es "un gesto que no es punible", pero ante la insistencia de Pedri cambia de opinión "lo vamos a chequear". Acto seguido en la conversación con Del Cerro le dice que revise la mano por petición del capitán barcelonista: "Chequéame la mano que es lo que me piden".