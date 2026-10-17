De Burgos Bengoetxea se ensaña con Facundo Bernal en el acta del Betis - Barça y puede provocar una dura sanción: "Propinó dos cabezazos seguidos"

La descripción del colegiado de lo sucedido tras el 2-3 de Abde podría acarrear una suspensión de varios partidos al charrúa al caber la interpretación de agresión; también recoge una reacción del director deportivo

El árbitro De Burgos Bengoetxea se convirtió en el protagonista del Betis-Barcelona por una serie de decisiones que decantaron el partido a favor de los azulgranas, desquiciaron a los verdiblancos y provocaron que Pellegrini estallara tras el choque.

Así, además de pasar por alto un posible juego peligroso en el tercer gol azulgrana, anuló el 2-2 de Lo Celso por unas manos de Cucho Hernández que se habían producido antes y que el Betis reclama que vienen provocadas por un empujón previo, y tomó la decisión de expulsar a Facundo Bernal justo después de que Abde acortara ventajas en el marcador. Esta roja directa por un 'enganchón' con Lamine, que empezó la refriega y solo vio amarilla, dejó el partido visto para sentencia y derivó en la goleada visitante.

El acta recoge que Facundo sujetó del cuello a Lamine y le propinó dos cabezazos

El técnico chileno está en completo desacuerdo con la exclusión al considerar que se habría solucionado con "amonestación para ambos y listo", pero la realidad es que lo recogido por el colegiado vasco puede acarrear consecuencias más graves para el futbolista y para el equipo. Y es que la gravedad de lo redactado en el acta puede costar varias partidos de sanción.

De este modo, el escrito arbitral explica que el Facundo Bernal fue expulsado por "el siguiente motivo": "En el transcurso de una confrontación, este jugador sujetó a un adversario por el cuello y le propinó dos cabezazos en el rostro de forma consecutiva, no estando el balón en juego. El jugador rival no precisó de asistencia médica y pudo continuar el encuentro".

En manos del Comité de Competición

Esta descripción recogida en el acta puede interpretarse interpreta como agresión por parte del charrúa cuando realmente el contacto fue leve y dentro de un rifirrafe entre ambos, por lo que cabe la posibilidad que Competición lo castigue como tal con varios partidos de suspensión para el pivote uruguayo, que volvía a ser titular después de tres encuentros como suplente.

Facundo Bernal, como reveló Héctor Bellerín, pidió perdón en el vestuario por su reacción y una expulsión que dejó al Betis sin apenas opciones de seguir vivo en el choque pese a haber recortado la desventaja. No obstante, el vestuario lo ha arropado y Pellegrini ha salido en su defensa asegurando que respondió a una provocación de Lamine y no mereció ser expulsado.

Manu Fajardo, también señalado en el acta

Además, el acta señala también Manu Fajardo, pues afirma que tras la revisión de VAR de la primera mitad, "pateó el balón situado en la zona del cuarto árbitro llegando a impactarle en su pierna sin fuerza".