Pellegrini estalla contra el árbitro y lo acusa de haber condicionado el Betis - Barcelona: "Las decisiones son inexplicables e inentendibles"

El técnico chileno carga duramente contra la actuación de De Burgos Bengoetxea y considera que sus decisiones perjudicaron al Betis, condicionaron el partido y deslucieron el espectáculo

Manuel Pellegrini siempre se expresa con claridad y tras la derrota contra el Barça no pudo esconder su indignación por la influencia del árbitro en el resultado final y cargó duramente contra De Burgos Bengoetxea, hasta el punto de tachar su actuación de lamentable.

En este sentido, afirmó que terminó el partido impotente por una seria de decisiones que considera inexplicables y que perjudicaron a los heliopolitanos. “Es una sensación de impotencia, sin duda. El 2-5 no refleja lo que fue el partido. Hubo una serie de incidencias con decisiones del árbitro inentendibles e inexplicables. Y una expulsión que nos dejó en inferioridad en una jugada absurda", espetó el míster, que entró en detalles analizando cada una de las acciones polémicas.

"Siempre nos vimos perjudicados nosotros"

"Anuló un gol de forma increíble a Lo Celso, porque la mano es Cucho es fruto del empujón del jugador del Barcelona. Lo empuja y no tiene incidencia en una jugada que está a treinta metros del gol. Y en el tercer gol de ellos, el jugador de ellos pone el pie a la altura de la cabeza y el VAR no lo revisó. Finalmente, la expulsión es producto de una provocación de Lamine a la que responde Facundo. Se les llama la atención y se les enseña amarilla y listo. Hubo incidencias importantes y nos vimos perjudicados siempre nosotros", señala en DAZN con rotundidad el entrenador verdiblanco, que en rueda de prensa insistió en el intervención decisiva del colegiado.

“La verdad es que me pareció una actuación lamentable del árbitro, sin criterio futbolístico. Sus decisiones condicionaron el partido. Hace un gran gol Lamine, tuvimos el empate y casi el tanto de ponernos en ventaja. El gol que nos anulan es mano, porque empujan a Cucho, además no tiene incidencia en el gol... Luego en el otro gol, el pie del jugador del Barcelona está a la altura de la cabeza y fue gol. Y lo que decidió el partido fue la expulsión: Lamine lo provoca y el otro respondió. Ninguno de los dos hace falta, se llama a ambos y se sacan tarjetas a los dos. No doy mi opinión, ahí están las imágenes de todo lo ocurrido”, explicó el chileno, que cree que la expulsión deslució el encuentro.

"Es lamentable que nos hayamos perdido el espectáculo por una jugada instrascedente"

“No hay explicación, es lamentable que nos hayamos perdido el espectáculo por esa jugada intrascendente. No había razón para desequilibrar el partido”, indicó Pellegrini, que no quiso avivar la polémica contra Lamine Yamal.

"No soy yo nadie para darle consejos a él. Es un gran jugador, su acción con Facundo fue producto de la calentura del partido. Ninguno debió ser expulsado. A Lamine solo puedo felicitarlo por el gol que hizo”, señaló.

Por otro lado, se mostró orgulloso del rendimiento del equipo contra el Barcelona. “Si logramos jugar de igual a igual ante el Barcelona cuando éramos once contra once... Hasta el 2-3 fue todo muy parejo ante un gran equipo, que sin duda es el mejor del torneo”.