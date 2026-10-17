Lo Celso, duro tras una derrota del Betis marcada por la polémica arbitral: "No sé si hubiera sido gol del Barça también se vuelve para atrás"

El argentino ha sido muy claro acerca de las acciones árbitrales que, en esta ocasión, no se han decantado para el lado verdiblanco; haciendo que la balanza se haya decantado rápido

Varios son los nombres propios de este encuentro pero, sin lugar a duda, todo se acaba centrando en la figura del árbitro. Un tanto anulado por mano de Cucho Hernández y la expulsión de Facundo Bernal han acabado con las opciones del equipo de Manuel Pellegrini en este encuentro, provocando la indignación en todo el beticismo y en el Estadio de La Cartuja. En ambas acciones, la duda ha ido a favor del equipo de Hansi Flick y tampoco ha visto que Lamine Yamal tenga que ser expulsado en ese rifirrafe. Es por ello que la indignación por parte de los protagonistas verdiblanco sea máxima.

Uno de los que ha salido ante los medios es Gio Lo Celso. El argentino ha visto su golazo de volea anulado tras una mano de Cucho Hernández al comienzo de la jugada. Muchos entienden que, en este caso, esa acción fue muy anterior a ese tanto. Y es por ello que los protagonistas, con esta acción, lo tienen claro.

¿Se pita diferente al FC Barcelona?

Con todo lo que se ha visto, hay una teoría que saca muchos puntos. ¿Se pita distinto al Barça? El argentino no ha querido mojarse en la respuesta, pero ha dejado un dardo clave.

"Te puedo hablar de las jugadas puntuales que viví adentro de la cancha. Al final lo de Cucho puede ser malo o no, pero pasan muchas cosas en la jugada. Hay un rebote, la pelota va para arriba, hay una disputa de balón de cabeza. Al final pasan muchas cosas. No sé si hubiera sido gol del Barça si también se vuelve para atrás y es malo. La verdad que no lo sé, pero lo que te digo, hay una disputa de cabeza, hay muchas cosas en el partido", declaró.

Un gol que podría haber cambiado las cosas

"El gol anulado es dudoso. Creo que podría haber sido gol, como no. Me quedo con que el equipo compitió hasta el final contra un rival que es muy bueno, que está muy en forma. Competimos muy bien".

"Es un momento clave. De irnos en empate al entretiempo a ir perdiendo 2-1. Creo que era una buena posibilidad para irnos en empate al entretiempo y sabíamos que el segundo tiempo iba a ser otro partido. Después nos ponemos 3-2 y en una expulsión creo que ahí sí ya el partido...".

La expulsión de Facundo, también a debate

"Es un encontronazo entre dos jugadores. A un jugador de tarjeta roja directa, porque ni siquiera que para Facundo fue segunda amarilla. Fue roja directa y para la mina amarilla. Pero bueno, al final son detalles. Me quedo con el esfuerzo del equipo que compitió hasta el final, a pesar de enfrentar a un rival que es muy bueno. Porque eso está claro, que enfrentamos al mejor rival en Europa ahora mismo", finalizó.