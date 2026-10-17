Bellerín reclama dos decisiones determinantes del árbitro en el Betis - Barcelona: "Hay dos jugadas dudosas, y una la castiga y otra la premia"

Bellerín no responsabiliza al árbitro de la derrota pero afirma que se han producido "injusticias" que han condicionado el choque, a la par que afirma que la expulsión no se ha pueden permitir.

Héctor Bellerín quiso morderse la lengua con la actuación del árbitro tras el partido, pero no pudo evitar reconocer que les había perjudicado con sus decisiones independientemente de que no quiere responsabilizar de la derrota a De Burgos Bengoetxea.

Lo último que quiero es darle la responsabilidad del resultado. Para nada es así, pero hay dos jugadas dudosas y una la castiga y otra la premia. Perdemos nosotros, pero jugadas así que son de goles en un partido de este calibre... Tenemos que responsabilizarnos de lo que hemos hecho bien y mal. No quiero excusarme en estas injusticias. Hay que sacar energía para salir adelante y mirar de frente a lo que viene", señaló el lateral, que utilizó el término injusticia y que mostró su máximo apoyo a Facundo Bernal tras una expulsión determinante.

Bellerín revela que Facundo Bernal ha pedido perdón

"En el vestuario hay plena confianza para decirnos las cosas buenas y malas. Todos cometemos errores. Hay que salir a arreglarlo en el próximo partido, con cabeza fría y demostrando la ambición, la energía y las ganas que tiene este equipo para que todo esto que hemos hecho hasta ahora no se quede reflejado en esa acción. Hay que seguir todos juntos. Estamos haciendo una campaña muy grande y tenemos que seguir ahí arriba", expresó el futbolista bético, que añadió que el charrúa ha pedido disculpas: "He hablado con Facundo y sabe su responsabilidad que tiene y ha pedido perdón al equipo".

Además, el futbolista realizó una amplia valoración del partido en la que no faltaron las referencias a las acciones polémicas. "Creo que en la primera parte y al inicio de la segunda, dentro de lo difícil que es defender a un equipo del nivel del Barcelona, las oportunidades han estado repartidas. Ha habido cierto control del balón y no estaba creando lo suficiente un equipo de esa calidad", expresó Bellerín, que vuelve a tachar de determinante la determinación del colegiado.

"Hay un par de decisiones injustas"

"Luego hay un par de decisiones injustas para ambos lados: una mano que viene de un empujón y un juego peligroso. Y no se castigan de la misma forma. La expulsión es una jugada que no nos podemos permitir. A partir de ahí, enfrentarte a un equipo de esa calidad con uno menos es una tarea difícil, pero le hemos plantado cara hasta los minutos finales. Con once hemos demostrado que podemos competir contra los equipos de arriba. Como siempre decimos, contra todo y contra todos", aseguró Bellerín.