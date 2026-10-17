Real Betis 2-5 FC Barcelona: El rayo Lamine y la borrasca Hansi Flick provocan la primera tormenta en La Cartuja

El equipo culé sigue demostrando que da igual la circunstancia y el rival que haya delante que, en todo caso, va a acabar consiguiendo los tres puntos. Ricardo De Burgos, protagonista absoluto tras anular un gol a Cucho y expulsar a Facundo; así lo hemos vivido y contado en directo

Todo tiene su final y el idilio verdiblanco en La Cartuja ha tenido que ser pausado. En un encuentro donde ha pasado de todo -polémicas arbitrales, expulsiones...- el FC Barcelona fue capaz de aprovechar el ir con uno más en la segunda parte para acabar venciendo por dos goles a cinco al equipo de Manuel Pellegrini que, a pesar de plantar cara en los primeros cuarenta y cinco minutos, tuvo que sucumbir ante una máquina perfecta que ha visto en Sevilla sus dos pruebas más complicadas. Todo esto en un encuentro marcado por la polémica arbitral que, hasta en dos ocasiones, perjudicó al equipo local con decisiones controvertidas.

El árbitro protagoniza un espectáculo de primera mitad

Este tipo de encuentros siempre suelen necesitar de magos que agiten la varita, y más con un Barça que mostró su control del partido desde el primer momento. Algunas veces hay que llamarlo pero hay uno, como es Lamine Yamal, al que no le hace falta eso. Apenas tuvieron que pasar diez minutos para recibir, recortar a Facundo Bernal y sacar un latigazo ante el que nada pudo hacer Álvaro Valles. Se fue al córner y se apoyó en la valla publicitaria. Luego, en un gesto que sobraba, se apoyó al saque de esquina para demostrar que ya había llegado al encuentro.

Y es que, con el 0-1, durante unos minutos, el equipo de Hansi Flick era el único que estaba mostrándose sobre el césped. Pocas oportunidades era capaz de cazar el Betis más allá de algún balón largo en busca de superar esa defensa adelantada culé. Así salió una de las más peligrosas del equipo bético, con un Facundo Bernal que vio la incorporación de Fran García por el lateral y sin oposición, aunque la jugada la prosiguió un Pablo Fornals que sí estaba en fuera del juego. El equipo verdiblanco no encajó mal el golpe y, a pesar de ciertas intentonas visitantes, se pudo hacer lo más difícil.

Un gran centro de Pablo Fornals, en el minuto de Miki Roqué, encontró la cabeza de Valentín Gómez dentro del área para poder empatar la contienda. La Cartuja explotó, sabía que era el momento de poder agarrarse al partido, y bien supo hacerlo. Tras ese tanto, poco a poco fueron igualándose más las fuerzas, con varias protestas por acciones desde la grada y un Betis más enchufado y consciente de sus posibilidades. Todo esto ante un equipo inagotable en ataque y que buscaba las espaldas verdiblancas. Así surgió el intento de Adeyemi que, una vez más, tuvo la actuación heroica de Álvaro Valles.

Al final acabó llegando, de nuevo, el momento para el FC Barcelona. A balón parado (para sorpresa de nadie), Rodri remató sin oposición alguna de cabeza para acabar poniendo por delante al equipo de Hansi Flick. Una jugada que, una vez más, poco se entiende desde el punto de vista defensivo bético. Ya es incontable las ocasiones en la que ha sucedido esto, y parece que no se hace nada por remediarlo.

Lo que tampoco tiene remedio es el tema arbitral y, en este caso, una nueva jugada que levantó la crispación en La Cartuja. Un auténtico golazo de volea de Gio Lo Celso -mandando a callar en su celebración- acabó siendo anulado en una mano de Cucho Hernández al comienzo de la jugada. Todo precedido de un leve empujón de Gerard Martín sobre el cafetero, haciendo Del Cerro Grande hacer que el colegiado vasco acuda a la sala VOR para anular el tanto. Una jugada que, sin lugar a duda, vuelve a despertar las polémicas en torno a sus decisiones.

La locura que fue interrumpida por una expulsión

Los segundos cuarenta y cinco minutos dieron lugar a la locura. No hay mejor forma de explicar lo que sucedió sobre el terreno de juego. El ambiente ya llegaba caldeado tras la polémica mano del Cucho Hernández, y todo acabó por explotar. Cuando apenas habían transcurrido siete minutos de partido, Lamine Yamal le brindó el gol a Gabriel Jesús en el área pequeña para poner una mayor distancia en el electrónico. Un hecho que, posteriormente, dio lugar a unos minutos de caos total.

No se pueden decir que los de Pellegrini tardasen mucho en responder, Gio Lo Celso regaló un excelente pase al espacio a Ez Abde que, con su velocidad, se zafó sin problemas de Koundé y fue capaz de vencer a Joan García. Lo importante sucedería después ya que, en la celebración, varios jugadores de ambos equipos se enfrentan. Los protagonistas son Facundo Bernal y Lamine Yamal, empujándole el extremo al centrocampista y el uruguayo dándole un cabezazo a Lamine. Una jugada que se acabó saldando con la expulsión del jugador verdiblanco y la amarilla para el campeón del mundo. "Manos arriba, esto es un atraco". Esto era lo que se escuchaba por parte de los aficionados que se sentían, una vez más, perjudicados por las decisiones arbitrales.

Cuando los rayos comenzaron a tronar en La Cartuja (de la forma más literal posible) fue el Barça el que aprovechó el contexto de partido para dar un estocazo casi definitivo. Cuando ya había pasado una hora de encuentro, el centro de Lamine Yamal de falta encuentra el rebote de la barrera. Sin embargo, esto beneficia a un Pau Cubarsí que, en un error de medida del portero sevillano, le acaba sirviendo el dos a cuatro al equipo de Hansi Flick. Una acción que, a pesar de los cambios, acabó bajando el ritmo de un encuentro que estaba totalmente eléctrico.

Ni los cambios hicieron que cambiase un guion al que había que sumarle un condicionante que pocas veces ocurre en la ciudad de Sevilla (y casi que es la mejor noticia del encuentro). Una gran lluvia acabó afectando en los últimos instantes y apenas se vieron jugadas ofensivas por parte de ambos equipo. Algo más del lado culé que volvió a encontrar en Álvaro Valles su enemigo. Pero, al final, acabó venciendo esa resistencia. Dani Olmo, con un gran disparo desde la frontal, acaba sentenciando un encuentro que supone la primera derrota del Betis en su templo.

Ficha técnica

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Diego Llorente, Valentín Gómez, Fran García; Facundo Bernal, Fornals, Dani Ceballos, Lo Celso; Abde y Cucho Hernández.

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Fermín, Rodri, Pedri; Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús.

Goles: 0-1 Lamine Yamal (10'); 1-1 Valentín Gómez (27'); 1-2 Rodri (41'); 1-3 Gabriel Jesús (52'); 2-3 Abde (53'); 2-4 Gabriel Jesús (62'); 2-5 Dani Olmo (80').

Árbitros: El colegiado Ricardo De Burgos (colegiado vasco) fue el encargado de arbitrar el encuentro. Carlos Del Cerro estuvo en la salar VOR.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports, celebrándose en el Estadio de La Cartuja con 66.924 espectadores.