La peor cara de Lamine Yamal: así provocó la polémica expulsión que decantó el Betis - Barça

El azulgrana pasó de firmar un golazo y asistir a Gabriel Jesús a protagonizar una tangana que acabó con el futbolista del Betis expulsado y él únicamente amonestado; se jugó la roja y le salió bien

Lamine Yamal volvió a demostrar en La Cartuja que es capaz de lo mejor pero también de lo peor. Una vez más, el '10' del Barça dejó evidencias mayúsculas de su enorme talento pero también enseñó su peor cara en un partido que terminó marcado por la polémica arbitral.

El extremo del FC Barcelona firmó un auténtico golazo y repartió una asistencia a Gabriel Jesús -de hecho fue elegido MVP del partido- aunque estuvo cerca de tirar por tierra su gran actuación en un arrebato de rabia que, por suerte para él, terminó con Facundo Bernal expulsado y él únicamente amonestado con amarilla.

El azulgrana provocó primero al futbolista del Real Betis, pero fue más listo que el bético ya que se fue al suelo doliéndose de un cabezazo y la jugada se saldó con un castigo desigual que alimentó las iras verdiblancas.

Lamine Yamal provocó a Bernal

La acción llegó a 25 minutos para el final del encuentro, cuando el Betis acababa de recortar distancias por medio de Ez Abde. La Cartuja celebraba un tanto que devolvía la esperanza a los de Manuel Pellegrini puesto que era el 2-3. En ese momento, Fermín López se encontraba tendido sobre el césped y varios jugadores verdiblancos acudieron a levantarlo para que el juego continuara lo más rápido posible. Prisas lógicas, evidentemente.

Lamine Yamal, cerca de la acción, salió en defensa de su compañero y terminó enzarzado con Facundo Bernal. El internacional español fue el primero en reaccionar con violencia, empujando al centrocampista uruguayo en medio de una discusión que fue subiendo de temperatura. Bernal entró al trapo, lo agarró y acabó golpeándolo con un choque de cabeza.

El azulgrana supo jugar sus cartas. Tras encender la mecha, esperó el contacto cara con cara para dejarse caer al césped, exagerando las consecuencias del encontronazo y convirtiéndose en el principal perjudicado a ojos del colegiado. La reacción terminó saliéndole cara al futbolista bético.

Roja para el bético y amarilla para el azulgrana

Ricardo de Burgos Bengoetxea no presenció directamente el inicio de la tangana, pero recibió el aviso del cuarto árbitro y contó con la información de su asistente para tomar una decisión que terminó de encender los ánimos en el conjunto verdiblanco. El colegiado mostró la roja directa a Bernal por su agresión y amonestó a Lamine Yamal con una tarjeta amarilla.

El castigo fue muy diferente para dos futbolistas que habían participado en la disputa. El uruguayo se marchó expulsado, mientras que el extremo azulgrana pudo continuar sobre el terreno de juego. ¿Habría cambiado el desenlace del partido si el árbitro hubiese castigado con mayor severidad la reacción inicial de Lamine?

El atacante del Barça se expuso a una sanción mayor por su comportamiento. Su empujón y su reacción violenta contra Bernal pudieron costarle la expulsión, una decisión que habría empañado por completo su actuación en Sevilla.

El más silbado en La Cartuja y sustituido por Flick

La polémica convirtió a Lamine en el gran villano de la lluviosa tarde en La Cartuja. El azulgrana fue el futbolista más silbado por la afición bética, que no le perdonó su participación en una jugada que dejó a su equipo en inferioridad numérica en un momento decisivo.

El extremo se mostró peligroso, desequilibrante y revolucionado, una mezcla que explica tanto su capacidad para decidir partidos como su facilidad para meterse en situaciones comprometidas. Poco después, Hansi Flick decidió sustituirlo.