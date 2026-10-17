Betis - Barcelona, en directo el partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo el partido que enfrenta esta tarde en La Cartuja al Betis, tercer clasificado, con el Barcelona, líder de LaLiga

¡Muy buenas tardes a todos! Y tan buenas, porque hoy nos espera uno de los mejores partidos que ofrece LaLiga a día de hoy. Bienvenidos al directo del choque en la cumbre entre el Betis, tercero, y el líder Barcelona, que podrán seguir sin perderse nada en el pormenorizado minuto a minuto de ESTADIO Deportivo. ¡A disfrutar!

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Los heliopolitanos reciben al Barça con la confianza por las nubes tras firmar el mejor arranque de su historia y remontar el miércoles ante el Oporto en Champions en una auténtica fiesta en La Cartuja, donde todo el mundo ve posible tumbar al líder o, cuanto menos ponérselo muy difícil.

Facundo Bernal pierde protagonismo en el Betis por la decisión de Pellegrini y el Barça decidirá su situación

El técnico chileno enfila este desafío con todos su armamento a disposición, pues solo pierde a los lesionados Junior Firpo y Aitor Ruibal, y podrá alinear su once de gala, que se presenta con una duda por resolver en el centro del campo: Marc Roca o Facundo Bernal.

A la espera de conocer los onces oficiales, estos son las posibles alineaciones de Betis y Barça:

La amenaza de Raphinha, consumada: el 'pichichi' del Barça vuelve a trabajar con el grupo

Tras perderse varios partidos, Raphinha, máximo realizador de LaLiga, ha llegado a tiempo para el partido de hoy, aunque esperará su momento en el banquillo. También vuelve Frankie de Jong. Las bajas son los lesionados Christensen y Roony.

El Estadio de La Cartuja se convierte esta tarde en el escenario de un auténtico partidazo en la cumbre de la tabla entre dos equipos en un momento de forma espectacular y con la moral por las nubes.

Porque el Betis llega a esta cita tercero en la clasificación con 19 puntos de 24 posibles en su mejor arranque de la historia y tras haber remontado ante el Oporto en Champions, lo que le permite acariciar ya, con solo dos partidos, la clasificación a la siguiente fase.

Pellegrini, con todos sus 'jugones'

Un nivel que le permite recibir al líder en casa con el depósito de confianza lo suficientemente lleno para desafiar a un Barça que manda en la clasificación con un pleno de triunfos y exhibiendo en la mayoría de los partidos una superioridad insultante. Imponerse al intratable equipo culé dispararía las expectativas verdiblancas y confirmaría que no hay techo para el sexto proyecto de Pellegrini.

Un desafío que los heliopolitanos afrontan, además, con todos sus puntales disponibles, pues el míster chileno solo pierde para este partido a los consabidos lesionados, Junior Firpo y Aitor Ruibal, cerca ya de poder reaparecer tras una larga ausencia. Por ende, puede alinear su once de gala y desplegar a todos sus 'jugones' para plantar cara a la pléyade de estrellas del conjunto barcelonista.

Flick recupera a Raphinha

Y es que Hansi Flick recupera para este importante partido a su principal arma de este curso, a su pichichi Raphinha, y también a Frenkie de Jong, si bien el brasileño esperará su oportunidad en el banquillo al estar recién recuperado.

Las únicas bajas del Barça son Christensen y Roony, mientras que Hamza Abdelkarim ha sido descartado por el preparador y jugará con el filial.