Flick se rinde ante el Betis y confirma dos regresos importantes en La Cartuja

El técnico del Barcelona advierte del peligro verdiblanco, destaca el trabajo de Manuel Pellegrini y se rinde a Abde antes de visitar este sábado al conjunto heliopolitano

Hansi Flick se mostró muy elogioso con el Betis en la previa del partido en La Cartuja.Imago

No llega precisamente un lobo con piel de cordero a La Cartuja, pero Hansi Flick siempre suele cuidar mucho sus formas a la hora de referirse al rival. Esta vez le toca enfrentarse a un Betis enrachado en uno de los partidos más atractivos del fútbol europeo actual, y lo hace además con una amplia lista de elogios hacia los verdiblancos. A buen seguro gustarán en Heliópolis.

A modo de resumen, el FC Barcelona aterriza en Sevilla con dos buenas noticias en forma de recuperación de efectivos y con una clara advertencia del técnico alemán sobre la dificultad del compromiso ante el cuadro heliopolitano.

El entrenador azulgrana confirmó este viernes que Raphinha y Frenkie de Jong están disponibles para el encuentro de este sábado, aunque no garantizó que ninguno de los dos vaya a tener un papel protagonista.

En la previa, el alemán también dedicó varios piropos al equipo de Manuel Pellegrini, al que considera uno de los mejores del momento, y destacó especialmente el crecimiento de los verdiblancos y el peligro de sus futbolistas ofensivos. "El Betis tiene mucha confianza en sí mismo, lo ha ganado todo en casa y en la Champions ha logrado buenos resultados", recordó Flick, que no escondió su respeto por un rival que buscará aprovechar el apoyo de su afición en La Cartuja para poner a prueba al vigente campeón liguero.

Flick alerta del peligro del Betis y elogia a Pellegrini

El preparador germano espera un encuentro exigente ante un conjunto verdiblanco que, a su juicio, ha dado pasos adelante y cuenta con argumentos suficientes para hacer daño al Barça. Flick puso el foco en la velocidad y la calidad de los jugadores de ataque del Betis, una de las principales amenazas que deberá controlar su equipo si quiere salir de Sevilla con los tres puntos.

"En ataque tiene jugadores buenos y rápidos que han marcado muchos goles. Tendremos que defender bien mañana, porque nos enfrentamos a uno de los mejores equipos", advirtió el técnico azulgrana, que también tuvo palabras de reconocimiento para el entrenador chileno.

"Han mejorado mucho y el trabajo de Pellegrini es fantástico", añadió Flick, consciente de la dificultad que entraña medirse a un equipo que atraviesa un buen momento y que tratará de imponer su fútbol ante uno de los grandes aspirantes al título.

Abde impresiona a Flick antes de visitar La Cartuja

Entre los nombres propios de la comparecencia destacó el de Abde. El extremo marroquí, que conoce bien el entorno azulgrana tras su paso por el club catalán, se ha convertido en uno de los futbolistas ofensivos a seguir en el conjunto de Pellegrini.

Flick no escatimó elogios al referirse a sus cualidades y a la confianza con la que afronta las situaciones de uno contra uno, una de las armas que puede utilizar el Betis para castigar al Barcelona. El míster alemán reconoció que Abde le "impresiona" por "la confianza que tiene en el uno contra uno y los goles que marca".

La velocidad de Abde y del resto de los atacantes béticos será uno de los aspectos que Flick deberá tener en cuenta para evitar que el partido se convierta en un intercambio de golpes.

Raphinha vuelve, pero Flick pide prudencia

La otra gran noticia de la rueda de prensa fue la recuperación de Raphinha. El brasileño se lesionó durante el último parón de selecciones, en un encuentro disputado en Australia, y se ha perdido los dos últimos compromisos del Barcelona, frente al Getafe y el Galatasaray.

Flick confirmó que el extremo está disponible para viajar a Sevilla, aunque dejó claro que su posible participación dependerá de cómo gestione su regreso después de varias semanas apartado de la competición. "Si le preguntas, Raphinha quiere jugar, pero hay que ir paso a paso. Ayer entrenó bien con el equipo, pero tenemos muchos partidos en los siguientes días y semanas. Tenemos que adaptarnos y gestionar los minutos", explicó el entrenador.

Por tanto, su recuperación supone un refuerzo importante para el Barcelona, pero no garantiza que vaya a disputar muchos minutos ante el Betis. Se da por descartado que pueda ser titular. El calendario que espera a los azulgranas obliga a evitar riesgos innecesarios con uno de sus futbolistas más importantes en ataque.

De Jong también está disponible y podría tener minutos

La situación de Frenkie de Jong es diferente. El centrocampista neerlandés todavía no ha debutado esta temporada después de sufrir una lesión de rodilla y seguir un tratamiento conservador para evitar pasar por el quirófano. Ahora, su recuperación le permite volver a estar a disposición de Flick, quien siempre ha sentido devoción por el centrocampista internacional de Países Bajos. "Estoy muy contento" de contar con un jugador "extraordinario", reconoció el técnico, que considera que su regreso amplía las posibilidades del equipo en el centro del campo.

El alemán fue más allá y dejó abierta la puerta a su participación en La Cartuja, aunque no parece el escenario idóneo para que el neerlandés intente recuperar la regularidad a pleno pulmón. "Parece que está preparado para jugar algunos minutos", adelantó.

Flick también reconoció que ha probado al neerlandés como central, aunque no es una opción que haya trabajado con demasiada frecuencia. En cualquier caso, destacó las buenas sensaciones que transmite en los entrenamientos y sus ganas de recuperar protagonismo. "Veo en los entrenamientos que está muy enchufado y convencido de querer demostrar lo bueno que es", explicó.

El entrenador también valoró positivamente la competencia que genera disponer de más efectivos. "La calidad del banquillo hace que los titulares tengan que dar el cien por cien y demostrar lo buenos que son. Nadie puede relajarse, todo el mundo debe dar su mejor versión. Es una situación muy buena", apostilló.