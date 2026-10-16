Alineaciones Betis - Barcelona: alineaciones posibles de Betis y Barcelona en la jornada 9 de LaLiga EA Sports

El Betis, tercero, recibe al líder con todos sus puntales disponibles y la incógnita del pivote, mientras que Flick recupera a Raphinha pero no lo utilizará de inicio

La Cartuja alberga la tarde de este sábado uno de los enfrentamientos más interesantes de LaLiga a día de hoy tanto en cuanto se verán las caras los dos equipos más en forma del campeonato, con permiso del Atlético, y más atractivos de ver por su propuesta.

Y es que el Betis, tercero en la tabla con seis triunfos, un empate y una sola derrota, desafía en su estadio al hasta ahora imparable Barça, que ha firmado un pleno de victorias hasta ahora y ha arrasado en la mayor parte de los encuentros disputados.

Lo cierto es que los verdiblancos llegan con la moral por las nubes tras remontar el miércoles al Oporto en Champions y acariciar ya el pase para la siguiente fase, y ahora mismo se sienten capaces de tumbar a cualquiera.

Solo dos bajas para Pellegrini, que hará cambios puntuales

Además, Pellegrini podrá desplegar el once que considere más competitivo y conveniente contra los azulgranas, pues dispone de todos sus efectivos a excepción de las consabidas ausencias del lesionado Junior Firpo y de Aitor Ruibal, que apura su puesta a punto. Al igual que en las últimas convocatorias también se ha quedado fuera el descarte Iker Losada.

Con la totalidad de sus puntales a su disposición, Pellegrini introducirá cambios puntuiles en el once con respecto a la Champions, con una duda destacada en en el centro del campo ante la elección del pivote.

Así, con Valles intocable, Bellerín volverá a la banda derecha pese a la gran actuación de Ángel Ortiz, a la par que Llorente ocuparía el sitio de Bartra como acompañante de Natan, y Fran García repetirá en la zurda ante la ausencia de Junior Firpo.

Marc Roca o Facundo Bernal, la gran incógnita el once

Por delante, existe la incógnita de si mantendrá a Marc Roca o devolverá a la titularidad a Facundo Bernal tras tres suplencias consecutivas, dos de ellas tras un parón en el que recorrió muchos kilómetros con Uruguay. Podría juntar a los dos para reforzar el centro del campo ante el potencial del Barça, pero eso significaría sacrificar 'jugones' y difícilmete lo hará Pellegrini, que situará a Fornals, suplente contra los lusos, al lado de Roca o Bernal para vertebrar la salida bética.

A partir de ahí, caben pocas dudas, con Isco en la sala de máquinas flanqueado por Antony y Abde, y Cucho Hernández como titular después de partir desde el banquillo el miércoles y marcar el tanto del empate a dos.

Dos altas claves en el Barça

Por parte azulgrana, Hansi Flick recupera a una pieza clave como Raphinha y también a Frenkie de Jong, y las únicas bajas son los lesionados Christensen y Roony, mientras que Hamza Abdelkarim ha sido descartado y jugará con el filial.

Pese a su vuelta, el goleador brasileño arrancará en el banquillo y el técnico alemán partirá en ataque con Lamine Yamal, Gabriel Jesús y Adeyemi.

Posibles onces:

Real Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Llorente, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Fornals; Antony, Isco, Ez Abde; y Cucho.

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Fermín, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Gabriel Jesús y Adeyemi.