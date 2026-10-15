Facundo Bernal pierde protagonismo en el Betis por la decisión de Pellegrini y el Barça decidirá su situación

El fichaje veraniego para el pivote ha pasado de ser el primero de Pellegrini en su posición al último de la lista con una pérdida de su sitio en los últimos partidos de la que se conocerá su alcance el próximo sábado

Facundo Bernal no tardó en despejar en pretemporada las dudas suscitadas por su millonario fichaje para cubrir la necesidad del pivote, tanto en cuanto se ganó la confianza de Pellegrini y dejó buenas sensaciones en pretemporada, lo que le abrió la puerta de la titularidad en LaLiga.

De hecho, fue titular en los primeros cuatro partidos de LaLiga en un doble pivote muy definido junto a Marc Roca o también con Deossa como compañero, y hasta la jornada seis partió de inicio en todos los encuentros a excepción de la visita al Villarreal, en el que empezó el banquillo y disputó seis minutos justo después de tampoco tener protagonismo con el Lille. Sin embargo, en el siguiente, ante el Getafe, recuperó su puesto y completó el choque.

Tres suplencias consecutivas de Facundo Bernal

A partir de ahí, la situación de Facundo Bernal en el Betis ha experimentado un vuelco que comienza a ser significativo, ya que desde entonces no ha vuelto a entrar en el once de partida de Pellegrini, ni en los duelos ligueros contra Deportivo y Osasuna ni ayer en la Champions contra el Oporto.

Antes del parón, una vez que ya se conocía el premio de la llamada de Uruguay por segunda vez en su carrera tras mucho tiempo sin ir, Facundo Bernal se quedó en banco contra el Deportivo para jugar los últimos 28 minutos, lo que en ese momento no se le dio mayor importancia.

Su falta de minutos contra el Oporto confirmó la tendencia: el posible motivo

El mediocentro dispuso de oportunidades en la gira charrúa por Asia, pero acumuló muchísimos kilómetros de su viaje, lo que pudo influir en la decisión de Pellegrini de no concederle ni un solo minuto en la holgada victoria contra Osasuna. Sin embargo, este rol secundario del otrora titular se mantuvo en la segunda jornada de la Champions, pues el chileno tampoco contó con él contra el Oporto y no le dio entrada hasta la recta final, disputando solo tres minutos.

Este nuevo estatus puede responder a la apuesta de Pellegrini en el centro por menos músculo y más salida, ya sea con la potencia de Deossa o la calidad de Fornals, dejando como pieza fija a Marc Roca.

De esa forma, contra el Deportivo, el mediocentro formó con Fornals y Deossa, mientras que contra Osasuna fue solo el castellonense y con el Oporto le tocó el turno al colombiano, por lo que, a día de hoy, Facundo Bernal sería el último de la lista en esta demarcación, ya con el parón olvidado.

El Barça, oportunidad o consolidación de su nuevo estatus

No obstante, con tanto partido seguido y por el potencial del Barcelona, no se descarta que lo recuperara para la causa contra el Barça el próximo sábado para reforzar el centro del campo junto a Roca o Deossa, pero si tampoco entra se confirmará que Facundo ha perdido su sitio dentro de los planes de Pellegrini a pesar de haber sido titular en su arranque como bético. A día de hoy, parece obvio que Deossa lo ha adelantado.