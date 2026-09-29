El fichaje alternativo a Facundo Bernal del Betis cae en desgracia: fuera de la selección, suplencia y desplome de su precio

El tiempo ha dado la razón a Manu Fajardo en su elección entre los dos uruguayos que manejó para el centro del campo, pues el bético ha adelantado en la selección a Emiliano Martínez, en plena caída libre tanto en su club como en valor de mercado

Facundo Bernal le gana la partida a Emiliani Martínez, que también estuvo en la agenda bética. IMAGO

Además de la llegada de delantero de garantías para el proyecto de Champions, también se erigía en una prioridad reforzar el centro del campo en las dos vertientes, sobre todo la defensiva, apartado en el que hizo hincapié Manuel Pellegrini.

La dirección deportiva manejó diversos nombres en su intención de que el pivote llegara a tiempo para la pretemporada y finalmente se decantó por el charrúa Facundo Bernal y alcanzó un acuerdo con Fluminense por 9,6 millones, incluyendo el millón en concepto de impuestos que correspondía pagar al club brasileño.

Facundo Bernal despejó rápido las dudas suscitadas por su fichaje

Un fichaje que despertó ciertas dudas en la afición bética al no ser titular indiscutible en Flu, pero que no tardó en disipar el de Montevideo con sus prestaciones en pretemporada y su rol principal después en el arranque de la temporada.

A día de hoy, existe unanimidad en el que Manu Fajardo acertó con la incorporación de Facundo Bernal, que con sus actuaciones en verdiblanco se ha ganado volver a la selección de Uruguay. Finalmente, pese a la petición del Ingeniero, el Betis no trajo otro mediocentro por las limitaciones salariales y al considerar que el puesto ya estaba cubierto.

Emiliano Martínez, el otro pivote uruguayo que tanteó Fajardo

Curiosamente, Facundo no era el único centrocampista de origen uruguayo que se encontraba en la agenda verdiblanca, pues también gustaba mucho Emiliano Martínez, pivote de 27 años del Palmeiras. De hecho, la dirección deportiva tenía subrayado su nombre en rojo y llegó a tantear esta posibilidad a principios de verano, cuando, a diferencia de su compatriota, se encontraba disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Uruguay.

El valor de mercado de ambos era similar, con 6,5 millones Emiliano, y 6 Facundo, y sus clubes pedían cifras parecidas, si bien el Betis avanzó por el montevideano y el tiempo le ha dado la razón a Fajardo por elegirlo entre los dos charrúas.

La alternativa a Facundo, en caída libre

No en vano, Facundo ha ido a más y su compatriota, tras no tener minutos en la cita mundialista, ha ido a menos en todos los sentidos, lo que se refleja en que el bético ha sido llamado por Diego Forlán para los primeros compromisos mientras que Emiliano Martínez ha sido uno de los sacrificados con respecto al torneo magno.

Y es que el de Punta de Este ha entrado en una espiral negativa que lo dejado fuera de la selección y que ha afectado también a su valor de mercado, que ha experimentado una caída en la última revisión de Transfermarkt, realizada ayer mismo. De hecho, ha pasado de una cotización de 6,5 millones en mayo a los cinco actuales, motivada, entre otras cosas, por su descenso de protagonismo en Palmeiras.

Facundo Bernal y Emiliano Martínez, dos trayectorias opuestas desde el fichaje del Betis

Así las cosas, desde que regresó la competición en Brasil solo logró cierta continuidad al principio, pero a partir de agosto se ha asentado en un segundo plano que ha repercutido en su cotización. No es titular desde el 8 de agosto y únicamente ha disputado 36 minutos en el Brasileirao, tocando fondo en las dos últimas jornadas, en las que no ha pisado el césped.

Todo lo contrario que Facundo Bernal, titular indiscutible en el Betis con un total de 481 minutos repartidos en ocho partidos, convertido en una pieza importante para Pellegrini.