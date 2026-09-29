El Balón de Oro 2026 ya tiene nombre propio

Los cien periodistas de todo el mundo que participan en la votación de semejante galardón ya han emitido su veredicto secreto. Ahora, comienza el periodismo de investigación para saber quién ha ganado por mayoría: Lamine Yamal, Mbappé o Rodri

No hay tiempo para más. Ni los debates y ni regates tienen ya sentido alguno a partir de hoy 29 de octubre para poder conseguir el Balón de Oro 2026.

Y es que ayer lunes por la noche se cerraron las votaciones de los cien periodistas de todo el mundo que conforman el jurado del Balón de Oro masculino. Tenían hasta la medianoche (hora europea) para emitir sus votos definitivos después de varias semanas de campaña. Por lo que el nombre del ganador ya está escrito y ya lo conocen los organizadores del certamen, quienes ahora deben guardar silencio si no quieren estropear la gala.

A su vez, ahora comienza un mes de periodismo de investigación para intentar conocer al ganador del mismo según los distintos sondeos que se hagan al respecto. Y es que el sucesor del francés Ousmane Dembélé será conocido en una ceremonia que, por vez primera, tendrá lugar en Londres el 26 de octubre, tras un acuerdo alcanzado por la revista France Football, organizadora del trofeo, y la UEFA, con la que tiene un acuerdo de asociación.

Lamine Yamal, Mbappé y Rodri son los principales candidatos a ocupar el podio. Y los votos podrían estar muy repartidos, así como con Harry Kane, otro de los favoritos para lograrlo.

También se conocerá ese día el nombre del Balón de Oro femenino, elegido por un jurado de 50 periodistas, además del resto de los trofeos, mejores jóvenes -trofeo Kopa-, porteros -Yashin- y entrenadores -Johan Cruyff-, todos ellos en función de los votos de antiguos ganadores.

La redacción de France Football seleccionó una lista de 30 candidatos al Balón de Oro entre los que el jurado de 100 periodistas, de los cien primeros países de la clasificación de la FIFA, 50 en el caso del femenino.

Cómo es el sistema de votación del Balón de Oro

Cada miembro del jurado efectúa una lista de 10 jugadores en orden de preferencia, a los que se les atribuyen los siguientes puntos: 15 al primero, 12 al segundo y 10 al tercero, y posteriormente 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1.

Los criterios para la atribución de los puntos deben ser el rendimiento personal durante la pasada temporada, su carácter decisivo e impresionante, los títulos colectivos y el palmarés y, en tercer lugar, el juego limpio.

El periodo de referencia engloba entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, incluidas las competiciones internacionales disputadas. En el caso del Balón de Oro femenino, la Copa África de Naciones, que terminó el 16 de agosto, contará para la próxima edición.

Guti no quiere que gane el Balón de Oro un español

En su última intervención mediática, le preguntaron por su top 3 para el Balón de Oro y Guti no tardó ni dos segundos en responder y barrer para casa: "Yo creo que va a estar entre Harry Kane, Mbappé y Rodri. El favorito para mí es Mbappé, pero es que está muy dividido. Yo quiero que lo gane Mbappé porque juega en el Real Madrid, pero también podría ser Rodri".

Cuestionado por si la decisión final debería ceñirse en los títulos conquistados, Guti lo tiene claro: "Si es por títulos, Fabián ha ganado Champions y Mundial, pero no creo que se lo vayan a dar a Fabián porque no tiene nombre para ganar este premio, aunque si es por méritos se lo tienen que dar, pero hay otros que tienen más nombres que él". Unas palabras que, seguramente, no hayan sentado nada bien en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca.

Luis de la Fuente se deja querer para el Balón de Oro

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, admitió en vísperas del partido contra Croacia en Sevilla, de la segunda jornada de la Liga de Naciones, que, aunque no va con él "postularse", le "gustaría" ganar el Balón de Oro como mejor entrenador de 2026 porque él y su equipo técnico tienen "los mismos méritos" que el resto."No sé qué criterio hay para votar o no votar. Siempre he dicho que gane un español. Creo que todos hemos hecho méritos, dentro de los cinco, y ya se verá ese criterio. Estoy feliz de estar nominado y para mí es un reconocimiento y un orgullo", afirmó este pasado lunes en rueda de prensa el seleccionador de España.

De la Fuente se mostró "orgullo y feliz de estar allí" entre los nominados, junto con Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompani (Bayern Múnich) y Luis Enrique (PSG), y defendió que él ha hecho "méritos, junto con su grupo de trabajo", para merecer el galardón, "los mismos que los demás para ser candidato a ganarlo"."Postularme no va conmigo, pero claro que me gustaría (ganarlo). Que tomen nota, que me gustaría", bromeó el riojano, quien, preguntado por su pasado hace un cuarto de siglo al frente del Sevilla juvenil y qué le recomendaría a los entrenadores jóvenes, indicó: "Les diría lo que a cualquier colega: que no bajen los brazos y que sigan insistiendo y siendo constantes".