Apremian para no renovar a Fernando Alonso

El piloto asturiano ha tenido un nuevo desencuentro con Honda este fin de semana y desde Aston Martin se han desentendido y han vuelto a señalar que el resultado de las pruebas de Bakú ha sido positivo

"Sospechábamos que había un problema con el motor. Nos falta velocidad en la recta, pero hoy era algo anómalo y tenemos que analizarlo para ver por qué. (…) No vi ninguna alarma, ¿sabes? Todo funcionaba bien, pero empecé a perder mucho en la recta, como 1,5 segundos. Así que fue, como he dicho, algo anómalo", señalaba Fernando Alonso sobre los motivos que, al final, le llevaron a la retirada este sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026.

El piloto asturiano estaba resignado con la falta de potencia de su Aston Martin, que en recta dio resultados peores que algunos de los monoplazas de F2 que corrieron en el trazado azerí. Sin embargo, a sus palabras, que trataban de justificar ese déficit ,se encontró una respuesta por parte de Honda que le dejó en mal lugar. Y, por otro lado, desde su equipo señalaron que lo que habían probado había dado resultado, pese a que los dos Aston Martin fueron los primeros en decir adiós al gran premio por problemas técnicos.

Preguntado por esas palabras del ovetense, Shintaro Orihara, director de Honda en la Fórmula 1, señaló que no habían detectado ningún problema en la unidad de potencia de Alonso. "Con los datos que tenemos ahora, que los hemos comprobado todos, por ahora el motor está bien, no encontramos ningún problema en los datos. Revisaremos cuidadosamente el trabajo de mantenimiento y también los datos que recibimos de la fábrica; y ellos también lo revisarán cuidadosamente", reaccionó el japonés.

Por otra parte, desde Aston Martin también sacaban una conclusión positiva de Bakú. En su caso, validada por Mike Krack. "Al final, en la pista lo que haces es simplemente validar las pruebas que haces en casa con la simulación. Así que todo lo que hemos traído funciona. (...) Sin ninguna duda creo que las partes que hemos traído son mejores", explicó el ingeniero luxemburgués.

Alonso y Aston Martin no se ponen de acuerdo

Otro desencuentro que parece separar a Alonso de su renovación, una decisión que pospone con la esperanza de ver algo de luz en el futuro de la escudería con sede en Silverstone, pero que no acaba de encontrar.

El piloto español lleva todo el año mordiéndose la lengua, mostrando su apoyo al equipo y asumiendo que salir de ahí será más de un año. Y eso es lo que le hace dudar. En una charla reciente, en el GP de España, reconoció que se había "quedado en shock" cuando vio lo mal que estaban a principios de año.

Y uno de sus jefes, lo ha corroborado. "Vi su frustración al principio de la temporada. Eso no es fácil a este nivel", admite Enrico Cardile, quien, no obstante, también es optimista de cara al futuro, ya que ve al monoplaza más predecible.

"Antes, en cierto modo, el coche no reaccionaba de forma consistente" y los cambios de configuración eran "impredecibles". "El coche es más predecible, responde correctamente a los cambios de configuración y pueden usar esos cambios para ajustarlo a las preferencias de los pilotos", señala el Jefe Técnico Oficial de Aston Martin, quien cree que, al menos eso, sí habrá satisfecho a Stroll y Alonso.

Instan a que no renueven a Alonso... ni a Stroll

Pese a encontronazos y estas palabras, el futuro de Fernando Alonso es una incógnita y mientras no se resuelva estará algo en el aire el proyecto del próximo año.

La prioridad de la escudería es la continuidad del asturiano. Tiene un plan B, que previsiblemente pasará por el piloto probador, ya que la mayoría de los equipos han renovado a sus pilotos, pero el plan A sigue siendo Alonso.

Sin embargo, hay quien sugiere que haga un cambio y no sólo con Fernando, sino también con el hijo del dueño, Lance Stroll. En este sentido, el expiloto Martin Brundle cree que la escudería británica debería empezar a pensar a en el proyecto de futuro y empezar a moldear a sus nuevos pilotos.

"Si yo dirigiese Aston Martin me inclinaría por fichar un par de 25 años. Nos encanta tenerlo -a Alonso-, pero si yo fuera el equipo, estaría reconstruyendo la pareja de pilotos para la siguiente fase", indica en Sky Sports el actual comentarista de la F1.