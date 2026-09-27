Toni Nadal, tío de Rafa Nadal: "Fui exigente con Rafa; le decía que cuando fuera a jugar se aplicara el mismo compromiso con el que te paga mucho dinero"

Los éxitos de Rafa Nadal no se entienden sin su tío y entrenador que impuso un método de trabajo muy duro en el que no se permitían los fallos y las excusas. Toni Nadal usó muchas técnicas de motivación para sacar el mejor rendimiento posible de su sobrino

Toni Nadal es una de las figuras más importantes del deporte español en las últimas décadas debido a que fue clave para el crecimiento y los éxitos de Rafa Nadal, que es el mejor deportista de la historia de nuestro país. El tío Toni implementó un método de trabajo duro y el que no cambian las excusas y los errores con el objetivo de convertir a Rafa Nadal en el mejor tenista posible. Ahora, ya alejado del circuito ATP, Toni Nadal no duda en compartir sus técnicas de motivación con Rafa Nadal, las cuales, por otro lado, funcionaron.

Una de las frases más motivantes que usó Toni Nadal para sacar a relucir el mejor nivel de juego de Rafa Nadal la desveló en el X edición del Foro Internacional del Deporte que se ha celebrado en estos días en León.

Toni Nadal le pidió a Rafa Nadal el mismo compromiso que a un médico. "Yo fui exigente con Rafa. Todos cuando vamos al médico queremos el máximo compromiso, porque sino tenemos un problema, y yo le decía a Rafa que cuando fuera a jugar lo mismo, que se aplicara el mismo compromiso con el que te paga mucho dinero para que vayas allí, con los sponsors y sobre todo con la gente que hace un esfuerzo para venir a verte".

Toni Nadal fue duro con Rafa Nadal, hasta el punto que el propio Rafa Nadal ha reconocido, en su documental en Netflix, que su tío en algún momento pasó algunas líneas lo que aceleró su separación la cual sucedió en el año 2017.

De hecho, Toni Nadal aprovechó para reflexionar sobre el esfuerzo en el deporte de máxima élite. "Yo creo en el esfuerzo porque, ¿Qué sentido tiene pasar una pelota por encima de una red? Tiene poco valor, el valor del deporte es la superación, el valor de la inmensa mayoría de cosas es lo que te cuesta conseguirlas y de eso hablo".

Toni Nadal augura un gran futuro para el tenis español y rechazó entrenar a Alexander Zverev

Por otro lado, Toni Nadal argumentó que España va a ser una potencia en el tenis en los próximos años debido a la gran cantidad de jugares jóvenes que se han establecido en la élite. "Durante muchos años España va a seguir estando a un nivel altísimo. No sólo con Alcaraz, que es uno de los mejores sino el mejor del circuito junto con Sinner y Zverev, sino con Jódar, Landaluce y Mérida".

Finalmente, desveló que rechazó entrenar a Alexander Zverev. "Por ejemplo Zverev el año pasado me pidió para entrenar y le dije que no era un tema de cambiar de entrenador, es de intentar cambiar tu carácter y si lo haces vas a tener el éxito que le corresponde. Y también que no hiciera este feo a tu padre, que no hiciera que otro entrenador pudiera ganar un Grand Slam contigo antes que él. Yo no soy la persona idónea para entrenarte, porque vengo del entreno de antaño y lo que se tiene que aplicar hoy en día es diferente".