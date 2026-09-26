Carlos Alcaraz, 23 años: "Disfruto dando consejos. A veces parece que hablo mucho y no sé si ayudo"

El tenista español es uno de los líderes de Europa en la Laver Cup en la que se enfrenta al Resto del Mundo. El murciano ha sorprendido a todos los aficionados al estar muy implicado y al dar muchos consejos a sus compañeros de equipo durante los descansos de los partidos

Carlos Alcaraz se ha convertido en un líder y en un referente en el mundo del tenis. Ejemplo claro de ello son las situaciones que se están viviendo en la Laver Cup 2026 que durante este fin de semana están disputando los equipos de Europa y el Resto del Mundo. Durante los partidos que no juega, Carlos Alcaraz ha dado un paso al frente y se atreve a dar consejos y directrices a los tenistas europeos a pesar de que el murciano sólo tiene 23 años.

Carlos Alcaraz ha sido preguntado sobre este tema en la rueda de prensa después de la primera jornada de la Laver Cup 2026 que se ha saldado con un resultado favorable a Europa de 3-1 sobre Resto del Mundo. "Disfruto dando consejos. A veces parece que hablo mucho y no sé si ayudo a mi compañero, pero doy lo mejor de mí mismo. Trato de decir las cosas que veo desde fuera de la pista. A veces puedes ver las cosas más claras. Me encanta eso. Me gusta dar mi opinión sobre cómo veo las cosas en la pista y ojalá poder ayudar con ello a mis compañeros".

Carlos Alcaraz, vital para la victoria de Europa en el partido de dobles

Carlos Alcaraz ha contribuido para que Europa haya derrotado al Resto del Mundo en el primer partido de dobles. El murciano hizo pareja con el checo Jakub Mensik, derrotando al dúo Taylor Fritz y Alexander Bublik por un doble 6-4. El tenista español ha sorprendido señalando que le gustaría jugar más la modalidad de dobles aunque ha argumentado que es complicado. "Desearía jugar más dobles durante el año. Es difícil, porque el calendario del individual es muy demandante física y mentalmente".

El principal motivo por el cual Carlos Alcaraz ve muy difícil jugar dobles durante la temporada es por el descanso. El murciano ha dicho que si somete al cuerpo a más presión puede caer lesionado como ya le ha ocurrido en esta temporada en donde se ha perdido dos Grand Slams (Roland Garros y Wimbledon). "Trato de aprovechar el máximo el tiempo entre partidos para poder descansar y si juego dobles no voy a tener tanto tiempo y voy ya poner el cuerpo bajo más presión. Me lo paso muy bien en el dobles y ojalá estar mejor físicamente para poder jugar más".

Con todo, Carlos Alcaraz ha terminando reflexionando que el jugar dobles le permite mejorar algún que otro golpe lo cual es vital para continuar creciendo como tenista. "Pero sí, tendré en cuenta la posibilidad de jugar dobles en algunos torneos, porque me divierto muchísimo. Disfruto mucho cuando estoy ahí fuera. Además, lo utilizo para mejorar algunos golpes y determinadas situaciones que realmente quiero aplicar después en los partidos individuales. Así que espero estar lo suficientemente sano físicamente como para poder jugar más dobles durante la temporada".

A sus 23 años, Carlos Alcaraz sabe que aún le queda mucha carrera deportiva por delante y que debe seguir progresando para mantenerse en la élite del tenis mundial.