Martín, hijo de Iker Casillas y Sara Carbonero: "Mi padre me da consejos y siempre me dice que la humildad es lo más importante"

El joven ya destaca en la cantera del Real Madrid, donde es portero del Infantil B, y se muestra "orgulloso" de lo conseguido por su padre, admitiendo que le ayuda mucho y le transmite tanto valores como recomendaciones técnicas

De tal palo, tal astilla. Con el cercano ejemplo de sus padres, son muchos los jóvenes que buscan hacer su propia carrera en el mundo del fútbol. Y qué mejor manera de hacerlo que en la cantera de aquellos clubes en los que sus progenitores hicieron historia. Una fórmula en la que brilla con fuerza el Real Madrid, con varios descendientes de leyendas blancas que ya destacan en sus categorías inferiores.

Especialmente llamativo es el caso de Enzo Alves, hijo del brasileño Marcelo, quien ya es internacional sub 18 por España, o José Antonio Reyes López, hijo del malogrado futbolista utrerano del mismo nombre. Pero también están Ethan Balboa, hijo de Javier; Nicolás Courtois, hijo de Thibaut; o Lucas Vázquez, hijo del actual jugador del Bayer Leverkusen.

Martín y Lucas, los dos hijos de Iker Casillas porteros en el Real Madrid

Entre ellos, también empieza a sonar el nombre de Martín, hijo de Iker Casillas y la periodista deportiva Sara Carbonero, con quien el ex portero madridista y de la selección española estuvo casado entre 2016 y 2021. De dicho matrimonio nació también Lucas, portero como su hermano en el Real Madrid, pero dos años menor.

Es Martín, nacido en 2014, quien se encuentra más avanzado en su formación y el pasado mes de marzo tuvo la oportunidad de disputar el Mundial de Clubes Sub 12 de LaLiga Futures, demostrando grandes reflejos y cualidades como su calidad con los pies para sacar el balón jugado, por lo que todos le aventuran un gran futuro.

Por este motivo, José Ramón de la Morena lo entrevistó en el canal de YouTube de su Fundación, admitiendo el Martín, portero del Infantil B madridista, que el espejo en el que se mira el de su padre, bicampeón de Europa y campeón del mundo con la selección nacional, siendo el segundo futbolista que más partidos ha disputado con la 'Roja' en toda la historia, solo por detrás de Sergio Ramos.

Los consejos de Iker Casillas a Martín

"Estoy muy agradecido y estoy muy contento de tener a mi padre en casa, porque estoy muy orgulloso de él, de lo que ha hecho y me da consejos y eso me ayuda", aseguró el joven cancerbero, que desvelo algunas de esas premisas y valores que Iker trata de inculcarle desde bien pequeño: "Mi padre siempre me habla de la humildad. Es lo más importante".

Pero el que es también el segundo futbolista con más encuentros en el Real Madrid (725), solo por detrás de Raúl González, no se queda ahí, sino que le hace igualmente recomendaciones a su hijo a nivel técnico. "Siempre me dice que, si me tengo que tirar a un lado, que me tire bien, que no me deje caer. Que me tire sin duda y que, si tengo que salir fuerte, que salga fuerte, pero que no me quede a medio camino", desveló.

Eso sí, para lo que no le ha dado confiado ninguna artimaña, de momento, es para las penas máximas. "A lo largo de los años, de tantos penaltis que me tiran jugadores del Atlético de Madrid y del Fútbol Club Barcelona, a veces me quedo con sus lanzamientos. No tengo trucos, la verdad. Me tiro al lado que crea y a ver si lo paro", sentenció el canterano madridista.