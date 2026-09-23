Marcelo se olvida del Santiago Bernabéu y señala al Sánchez-Pizjuán como "el mejor estadio del mundo": "Allí me decían de todo"

El exlateral brasileño, que estuvo a punto de ser sevillista, reconoce en una entrevista informal que el Sánchez-Pizjuán le dejó huella por su ambiente "increíble" y por el 'cariño' con el que lo trataba la afición

Marcelo Vieira, uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol, mantiene un curioso vínculo con el Sevilla después de que estuviera muy cerca de recalar en Nervión en el pasado justo antes de que se entrometiera el Real Madrid.

Un vínculo que se ha encargado de exhibir el futbolista con una respuesta llamativa en una entrevista informal, en una charla con la influencer @Lucii_Iba que ha sorprendido a la propia entrevistadora.

Marcelo sorprende con el mejor estadio del mundo: "El Sánchez-Pizjuán"

Así, montado en el Metro de Nueva York, Marcelo responde a un breve test sobre el Real Madrid, la Champions, el Balón de Oro, cuando de repente le preguntan sobre el mejor estadio del mundo y el brasileño contesta rápidamente "el Ramón Sánchez-Pizjuán", lo que deja completamente descolocada a la influencer: "La madre que lo parió, el del Sevilla". "Sí, el Sevilla", replicó Marcelo sin inmutarse.

No menos llamativo fue lo que dijo justo después de calificar de "increíble", el ambiente de Nervión, pues rememoró que no lo trataron precisamente con amor los aficionados nervionenses: "Allí me decían de todo".

Recuerda el ambiente con Sergio Ramos: "No te digo nada..."

Eso sí, dejó claro que no era él el principio objetivo de la grada. "Bueno, a Sergio Ramos no te diga nada...", indicó sobre la relación de la Bombonera con el central camero, recordando en ese momento @Lucii_Iba que "casi lo roba a comprar".

Durante un minuto, Marcelo se olvidó del Santiago Bernabéu, del Camp Nou y de los otros grandes escenarios del mundo en los que ha jugado para señalar al Ramón Sánchez-Pizjuán, que no cabe duda que lo dejó marcado durante su fructífera carrera.

Marcelo estuvo a punto de ser sevillista

Lo cierto es que pudo ser su estadio tal y como él mismo reconoció en una entrevista reciente con Dj Mario, en la que corroboró todo lo que había dicho al respecto con anterioridad.

"Me acuerdo que alguien en el club me dijo que el Sevilla estaba detrás, que había algo grande. Es un grandísimo equipo y en su época había muchos brasileños. Luis Fabiano, Dani Alves, Adriano... Imagina haber coincidido con ellos", señaló el excarrilero, que pudo haber vestido la elástica sevillista y al que la 'Bombonera' nervionense le dejó huella.

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